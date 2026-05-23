24 мая 2026 года в 18:00 по Москве состоится поединок заключительного тура чемпионата Англии. «Сандерленд» примет «Челси». Обе команды претендуют на место в зоне еврокубков.

«Сандерленд»

В случае победы «черные коты» будут претендовать на выход в Лигу конференций. Для этого также необходимо, чтобы «Брентфорд» в параллельном матче был бит на «Энфилд Роуд» (далеко не факт, если учесть текущую конфигурацию «Ливерпуля»).

Последние три игры:

Эвертон – Сандерленд 1:1

Сандерленд – Манчестер Юнайтед 0:0

Вулверхэмптон – Сандерленд 1:1

«Челси»

«Челси» уже анонсировал назначение нового менеджера (Хаби Алонсо) и может подняться в Лигу Европы. Для этого «синим» нужны три очка на «Стэдиум оф лайт» и осечка «Брайтона» в параллельной игре с «Манчестер Юнайтед» на знаменитой арене «Олд Траффорд».

На данный момент «Челси» идет в зоне Лиги конференций, но в случае поражения и вовсе вывалится из еврокубков на следующий сезон. Цена игры в Сандерленде весьма высока.

Последние три игры:

Челси – Тоттенхэм 2:1

Челси – Ман Сити 0:1 (финал Кубка Англии)

Ливерпуль – Челси 1:1

Очные встречи

Челси – Сандерленд 1:2

Челси – Сандерленд 5:1

Сандерленд – Челси 0:1

Прогноз на матч «Сандерленд» – «Челси»

«Челси» воодушевлен приходом Хаби Алонсо и горит желанием порадовать нового коуча выходом хотя бы в Лигу Европы. У «Сандерленда» также имеется мотивация, а стало быть нам не стоит ждать закрытой игры. Не будем лезть в итоговый результат, а сосредоточимся ставкой на обмен результативными ударами.

Прогноз: обе забьют, кеф – 1,65. Прогноз на счет – 2:2/1:2.