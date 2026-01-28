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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Пафос - Славия
Пафос - Славия: обзор матча 28 января 2026
Пафос
28.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
4 : 1
Завершен
Славия
17'
В. Драгомир
53'
Бруно
84'
А. Силва
87'
М. Оршич
44'
С. Шалоупек
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пафос - Славия
Завершен
Желтая карточка
Джей Гортер
90'
+6
Желтая карточка
Давид Луис
(фол)
90'
+1
Замена
Ландри Димата
️️️️➡️️
Костас Пилеас
90'
90'
+7'
ГОЛ! 4:1!
Мислав Оршич
Пас отдал
Костас Пилеас
87'
Замена
Кен Сема
️️️️➡️️
Домингуш Кина
85'
ГОЛ! 3:1!
Андерсон Силва
Пас отдал
Мислав Оршич
84'
77'
Замена
Василь Кусей
️️️️➡️️
Мухаммед Чам
Замена
Mons Bassouamina
️️️️➡️️
Жажа
77'
61'
Замена
Даики Хасиока
️️️️➡️️
Иго Огбу
59'
Красная карточка
Ян Боржил
55'
Замена
Томаш Хоры
️️️️➡️️
Эрик Прекоп
55'
Замена
Ян Боржил
️️️️➡️️
Юссуфа Мбоджи
ГОЛ! 2:1!
Бруно
53'
46'
Замена
Юссуфа Саньянг
️️️️➡️️
Степан Шалоупек
45'
+1'
44'
ГОЛ! 1:1!
Степан Шалоупек
Пас отдал
Давид Дудера
26'
Желтая карточка
Давид Зима
(фол)
ГОЛ! 1:0!
Влад Драгомир
17'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Пафос
1
Джей Гортер
ВР
2
Костас Пилеас
ЛЗ
23
Деррик Люккассен
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
88
Пепе
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
30
Влад Драгомир
(К)
АП
17
Мислав Оршич
ЛВ
11
Жажа
ПВ
33
Андерсон Силва
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Славия
36
Индржих Станек
ВР
12
Юссуфа Мбоджи
ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
6
Степан Шалоупек
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
18
Михал Садилек
ЦП
10
Мухаммед Чам
АП
17
Лукаш Провод
(К)
ЛВ
33
Эрик Прекоп
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Пафос
82
Petros Petrou
ВР
93
Неофитос Михаил
ВР
24
Бруну Ланга
ЛЗ
5
Давид Гольдар
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
87
Pedro Caldieraro
ЦП
42
Georgios Michael
ЦП
9
Mons Bassouamina
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
Славия
40
Adam Rezek
ВР
35
Якуб Маркович
ВР
18
Ян Боржил
ЛЗ
41
Elias Pitak
ЦЗ
4
Даики Хасиока
ПЗ
46
Marek Naskos
ЦП
11
Юссуфа Саньянг
ЛВ
9
Василь Кусей
ЛВ
49
Samuel Pikolon
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
3-2-3-2
1
Гортер
2
Пилеас
4
Луис
23
Люккассен
88
Пепе
8
Кина
17
Оршич
30
Драгомир
11
Жажа
7
Бруно
33
Силва
3-2-2-2-1
36
Станек
5
Огбу
6
Шалоупек
4
Зима
21
Дудера
12
Мбоджи
18
Садилек
19
Дорли
10
Чам
17
Провод
33
Прекоп
8
Кина
12
Сема
12
Сема
8
Кина
11
Жажа
9
9
11
Жажа
2
Пилеас
11
Димата
11
Димата
2
Пилеас
12
Мбоджи
18
Боржил
18
Боржил
12
Мбоджи
5
Огбу
4
Хасиока
4
Хасиока
5
Огбу
6
Шалоупек
11
Саньянг
11
Саньянг
6
Шалоупек
10
Чам
9
Кусей
9
Кусей
10
Чам
33
Прекоп
25
Хоры
25
Хоры
33
Прекоп
Остались в запасе
Пафос
Славия
82
Petros Petrou
ВР
93
Неофитос Михаил
ВР
24
Бруну Ланга
ЛЗ
5
Давид Гольдар
ЦЗ
87
Pedro Caldieraro
ЦП
42
Georgios Michael
ЦП
Главный тренер
Альберт Селадес
40
Adam Rezek
ВР
35
Якуб Маркович
ВР
41
Elias Pitak
ЦЗ
46
Marek Naskos
ЦП
49
Samuel Pikolon
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
82
Petros Petrou
ВР
93
Неофитос Михаил
ВР
24
Бруну Ланга
ЛЗ
5
Давид Гольдар
ЦЗ
87
Pedro Caldieraro
ЦП
42
Georgios Michael
ЦП
Остались в запасе
40
Adam Rezek
ВР
35
Якуб Маркович
ВР
41
Elias Pitak
ЦЗ
46
Marek Naskos
ЦП
49
Samuel Pikolon
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Пафос
Точно не сыграют
Алешандре Бриту
ОП
Жоау Коррейя
ПЗ
Огнен Мимович
ПЗ
Вильмер Одефальк
АП
Иван Суньич
ОП
Педро Франклим
ЦЗ
Славия
Точно не сыграют
Alexandr Buzek
ЦП
Samuel Isife
ЦП
Доминик Яворчек
ЛЗ
Давид Юрасек
ЛЗ
H. Kante
ЦЗ
Ондрей Колар
ВР
Петр Шевчик
ЦП
G. Sosseh
ЦП
Divine Teah
ЦФ
Ондржей Змозла
ЛЗ
Томаш Голеш
ПЗ
Давид Мозес
ЦП
Томаш Влчек
ЦЗ
Статистика матча Пафос - Славия
2
1
1
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
2
Нарушения
11
16
Офсайды
3
0
Количество передач
344
424
Сейвы
2
5
Точность передач %
71
79
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.4
1.73
xGP (предотвращенные голы)
-1.21
-1.21
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Лимассол Арена
Посещаемость:
5109
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