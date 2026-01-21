21.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
Лига чемпионов, 7 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Челси
Челси
3-4-2-1
1
Йоргенсен
3
Фофана
5
Бадьяшиль
21
Хато
27
Густо
25
Кайседо
17
Фернандес
24
Джеймс
17
Гарначо
7
Нету
19
Делап
2-1-2-3-2
1
Гортер
32
Люккассен
17
Пилеас
26
Суньич
88
Пепе
12
Сема
11
Жажа
30
Драгомир
99
Оршич
7
Бруно
33
Силва
1
Йоргенсен
97
Санчес
97
Санчес
1
Йоргенсен
21
Хато
17
Кукурелья
17
Кукурелья
21
Хато
24
Джеймс
41
Эстевао
41
Эстевао
24
Джеймс
17
Гарначо
11
Гиттенс
11
Гиттенс
17
Гарначо
19
Делап
9
Педро
9
Педро
19
Делап
12
Сема
5
Ланга
5
Ланга
12
Сема
11
Жажа
8
Кина
8
Кина
11
Жажа
30
Драгомир
42
42
30
Драгомир
33
Силва
11
Димата
11
Димата
33
Силва
99
Оршич
12
12
99
Оршич
Остались в запасе
Челси
Пафос
99
Трево Чалоба
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
17
Андрей Сантос
ОП
12
Landon Emenalo
ЦП
10
Reggie Walsh
ЦП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
93
Неофитос Михаил
ВР
82
Petros Petrou
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Давид Гольдар
ЦЗ
87
Pedro Caldieraro
ЦП
Главный тренер
Альберт Селадес
Остались в запасе
99
Трево Чалоба
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
17
Андрей Сантос
ОП
12
Landon Emenalo
ЦП
10
Reggie Walsh
ЦП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
9
Марк Гиу
ЦФ
Остались в запасе
93
Неофитос Михаил
ВР
82
Petros Petrou
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Давид Гольдар
ЦЗ
87
Pedro Caldieraro
ЦП
Главный тренер
Лайам Росеньор
Главный тренер
Альберт Селадес
Статистика матча Челси - Пафос
2
3
Всего ударов по воротам
21
4
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
15
2
Нарушения
6
10
Количество передач
746
306
Сейвы
2
6
Точность передач %
94
80
Удары мимо ворот
7
0
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
10
1
xG (ожидаемые голы)
1.85
0.14
xGP (предотвращенные голы)
0.8
0.8
Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Пафоса», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Пафос»
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Источник: «Бомбардир»