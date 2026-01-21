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  • «Челси» – «Пафос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2026

«Челси» – «Пафос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2026

21 января, 21:50
Челси
21.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
1 : 0
Завершен
Пафос
78' М. Кайседо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
24
Рис Джеймс
(К) ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
ОП
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Пафос
1
Джей Гортер
ВР
17
Костас Пилеас
ЛЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
99
Мислав Оршич
ЛВ
26
Иван Суньич
ОП
88
Пепе
ЦП
30
Влад Драгомир
(К) АП
11
Жажа
ПВ
33
Андерсон Силва
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
17
Андрей Сантос
ОП
12
Landon Emenalo
ЦП
10
Reggie Walsh
ЦП
41
Эстевао
ПВ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
9
Марк Гиу
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
Пафос
93
Неофитос Михаил
ВР
82
Petros Petrou
ВР
5
Бруну Ланга
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Давид Гольдар
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
42
Georgios Michael
ЦП
87
Pedro Caldieraro
ЦП
11
Ландри Димата
ЦФ
12
Mons Bassouamina
ЦФ
3-4-2-1
1
Йоргенсен
3
Фофана
5
Бадьяшиль
21
Хато
27
Густо
25
Кайседо
17
Фернандес
24
Джеймс
17
Гарначо
7
Нету
19
Делап
2-1-2-3-2
1
Гортер
32
Люккассен
17
Пилеас
26
Суньич
88
Пепе
12
Сема
11
Жажа
30
Драгомир
99
Оршич
7
Бруно
33
Силва
1
Йоргенсен
97
Санчес
97
Санчес
1
Йоргенсен
21
Хато
17
Кукурелья
17
Кукурелья
21
Хато
24
Джеймс
41
Эстевао
41
Эстевао
24
Джеймс
17
Гарначо
11
Гиттенс
11
Гиттенс
17
Гарначо
19
Делап
9
Педро
9
Педро
19
Делап
12
Сема
5
Ланга
5
Ланга
12
Сема
11
Жажа
8
Кина
8
Кина
11
Жажа
30
Драгомир
42
42
30
Драгомир
33
Силва
11
Димата
11
Димата
33
Силва
99
Оршич
12
12
99
Оршич
Остались в запасе
Челси
Пафос
99
Трево Чалоба
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
17
Андрей Сантос
ОП
12
Landon Emenalo
ЦП
10
Reggie Walsh
ЦП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
93
Неофитос Михаил
ВР
82
Petros Petrou
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Давид Гольдар
ЦЗ
87
Pedro Caldieraro
ЦП
Главный тренер
Альберт Селадес
Остались в запасе
99
Трево Чалоба
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
17
Андрей Сантос
ОП
12
Landon Emenalo
ЦП
10
Reggie Walsh
ЦП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
9
Марк Гиу
ЦФ
Остались в запасе
93
Неофитос Михаил
ВР
82
Petros Petrou
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Давид Гольдар
ЦЗ
87
Pedro Caldieraro
ЦП
Главный тренер
Лайам Росеньор
Главный тренер
Альберт Селадес
Челси
Точно не сыграют
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
Леви Колуилл
ЦЗ
Ромео Лавиа
ОП
Михаил Мудрик
ЛВ
Габриэль Слонина
ВР
Рахим Стерлинг
ЛВ
Калеб Уайли
ЛЗ
Пафос
Точно не сыграют
Жоау Коррейя
ПЗ
Алешандре Бриту
ОП
Огнен Мимович
ПЗ
Вильмер Одефальк
АП
Педро Франклим
ЦЗ
Онни Валакари
ЦП
Статистика матча Челси - Пафос
2
3
Всего ударов по воротам
21
4
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
15
2
Нарушения
6
10
Количество передач
746
306
Сейвы
2
6
Точность передач %
94
80
Удары мимо ворот
7
0
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
10
1
xG (ожидаемые голы)
1.85
0.14
xGP (предотвращенные голы)
0.8
0.8

Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Пафоса», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси»«Пафос»

«Челси» – «Пафос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Пафос Челси
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