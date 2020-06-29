Альберт Селадес
Тренер
|Имя
|Альберт
|Фамилия
|Селадес
|Гражданство
|Испания
|Дата рождения
|29 сентября 1975
|Имя
|Альберт
|Фамилия
|Селадес
|Гражданство
|Испания
|Дата рождения
|29 сентября 1975
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Валенсия
|28
|11
|9
|8
|Дата
|Матч
|14.09.2019
|Барселона
|5 : 2
|Валенсия
|22.09.2019
|Валенсия
|1 : 1
|Леганес
|28.09.2019
|Атлетик
|0 : 1
|Валенсия
|05.10.2019
|Валенсия
|2 : 1
|Алавес
|19.10.2019
|Атлетико
|1 : 1
|Валенсия
|27.10.2019
|Осасуна
|3 : 1
|Валенсия
|30.10.2019
|Валенсия
|1 : 1
|Севилья
|02.11.2019
|Эспаньол
|1 : 2
|Валенсия
|09.11.2019
|Валенсия
|2 : 0
|Гранада
|23.11.2019
|Бетис
|2 : 1
|Валенсия
|30.11.2019
|Валенсия
|2 : 1
|Вильярреал
|07.12.2019
|Леванте
|2 : 4
|Валенсия
|15.12.2019
|Валенсия
|1 : 1
|Реал
|21.12.2019
|Вальядолид
|1 : 1
|Валенсия
|04.01.2020
|Валенсия
|1 : 0
|Эйбар
|19.01.2020
|Мальорка
|4 : 1
|Валенсия
|25.01.2020
|Валенсия
|2 : 0
|Барселона
|01.02.2020
|Валенсия
|1 : 0
|Сельта
|08.02.2020
|Хетафе
|3 : 0
|Валенсия
|14.02.2020
|Валенсия
|2 : 2
|Атлетико
|22.02.2020
|Реал Сосьедад
|3 : 0
|Валенсия
|29.02.2020
|Валенсия
|2 : 1
|Бетис
|06.03.2020
|Алавес
|1 : 1
|Валенсия
|12.06.2020
|Валенсия
|1 : 1
|Леванте
|18.06.2020
|Реал
|3 : 0
|Валенсия
|21.06.2020
|Валенсия
|2 : 0
|Осасуна
|25.06.2020
|Эйбар
|1 : 0
|Валенсия
|28.06.2020
|Вильярреал
|2 : 0
|Валенсия