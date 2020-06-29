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    Альберт Селадес

    Тренер
    Имя Альберт
    Фамилия Селадес
    Гражданство Испания
    Дата рождения 29 сентября 1975
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Валенсия 28 11 9 8
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    14.09.2019 Барселона 5 : 2 Валенсия
    22.09.2019 Валенсия 1 : 1 Леганес
    28.09.2019 Атлетик 0 : 1 Валенсия
    05.10.2019 Валенсия 2 : 1 Алавес
    19.10.2019 Атлетико 1 : 1 Валенсия
    27.10.2019 Осасуна 3 : 1 Валенсия
    30.10.2019 Валенсия 1 : 1 Севилья
    02.11.2019 Эспаньол 1 : 2 Валенсия
    09.11.2019 Валенсия 2 : 0 Гранада
    23.11.2019 Бетис 2 : 1 Валенсия
    30.11.2019 Валенсия 2 : 1 Вильярреал
    07.12.2019 Леванте 2 : 4 Валенсия
    15.12.2019 Валенсия 1 : 1 Реал
    21.12.2019 Вальядолид 1 : 1 Валенсия
    04.01.2020 Валенсия 1 : 0 Эйбар
    19.01.2020 Мальорка 4 : 1 Валенсия
    25.01.2020 Валенсия 2 : 0 Барселона
    01.02.2020 Валенсия 1 : 0 Сельта
    08.02.2020 Хетафе 3 : 0 Валенсия
    14.02.2020 Валенсия 2 : 2 Атлетико
    22.02.2020 Реал Сосьедад 3 : 0 Валенсия
    29.02.2020 Валенсия 2 : 1 Бетис
    06.03.2020 Алавес 1 : 1 Валенсия
    12.06.2020 Валенсия 1 : 1 Леванте
    18.06.2020 Реал 3 : 0 Валенсия
    21.06.2020 Валенсия 2 : 0 Осасуна
    25.06.2020 Эйбар 1 : 0 Валенсия
    28.06.2020 Вильярреал 2 : 0 Валенсия
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