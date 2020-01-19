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    Селадес – о замене Черышева на 44-й минуте матча с «Мальоркой»: «Он не смог продолжить игру»

    Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес объяснил, почему заменил полузащитника Дениса Черышева на 44-й минуте встречи с «Мальоркой» (4:1).

    «Замена Черышева? Он не смог продолжить игру», – сказал Селадес после матча.

    • Черышев недавно восстановился после травмы, из-за которой пропустил семь матчей «Валенсии».
    • В этом сезоне Черышев провел 16 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

    Примера. «Валенсия» разгромно проиграла «Мальорке», Черышева заменили до перерыва

    Источник: AS

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    19.01.2020 18:01
    Комментарии3
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      Рейтинг: +691

      Cubinec1989 2 часа назад

      Ну блин ппц....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +220

      Brabus71 5 часов назад

      Капец, наверно он так и не сможет играть...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9191

      Cules2013 > Brabus71 4 часа назад

      почему не сможет? Будет так до конца карьеры 1/3 играть, 2/3 лечится каждый сезон. Не первый и не последний хрусталь в мировом футболе. Заканчивают чаще всего от тяжёлых травм, а не мелких постоянных.

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