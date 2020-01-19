Селадес – о замене Черышева на 44-й минуте матча с «Мальоркой»: «Он не смог продолжить игру»

Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес объяснил, почему заменил полузащитника Дениса Черышева на 44-й минуте встречи с «Мальоркой» (4:1).

«Замена Черышева? Он не смог продолжить игру», – сказал Селадес после матча.

Черышев недавно восстановился после травмы, из-за которой пропустил семь матчей «Валенсии».

В этом сезоне Черышев провел 16 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Примера. «Валенсия» разгромно проиграла «Мальорке», Черышева заменили до перерыва