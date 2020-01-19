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  • Селадес – о замене Черышева на 44-й минуте матча с «Мальоркой»: «Он не смог продолжить игру»

Селадес – о замене Черышева на 44-й минуте матча с «Мальоркой»: «Он не смог продолжить игру»

19 января 2020, 18:01
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Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес объяснил, почему заменил полузащитника Дениса Черышева на 44-й минуте встречи с «Мальоркой» (4:1).

«Замена Черышева? Он не смог продолжить игру», – сказал Селадес после матча.

  • Черышев недавно восстановился после травмы, из-за которой пропустил семь матчей «Валенсии».
  • В этом сезоне Черышев провел 16 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Примера. «Валенсия» разгромно проиграла «Мальорке», Черышева заменили до перерыва

Источник: AS
Испания. Примера Валенсия Черышев Денис Селадес Альберт
Комментарии (3)
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Brabus71
1579449103
Капец, наверно он так и не сможет играть...
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Cubinec1989
1579457874
Ну блин ппц....
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