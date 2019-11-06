Главный тренер «Валенсии» Селадес: «В матче с «Лиллем» у Черышева возникли неприятные ощущения в бедре»

Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес рассказал о характере травмы полузащитника Дениса Черышева, замененного по ходу матча группового этапа Лиги чемпионов с «Лиллем» (4:1).

«У Черышева возникли неприятные ощущения в бедре. Ждем медицинского обследования, которое запланировано на 6 ноября. У нас много потерь. Но, несмотря на трудности, мы все едины и сосредоточены на следующей игре», – отметил Селадес.