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  • Главный тренер «Валенсии» Селадес: «В матче с «Лиллем» у Черышева возникли неприятные ощущения в бедре»

Главный тренер «Валенсии» Селадес: «В матче с «Лиллем» у Черышева возникли неприятные ощущения в бедре»

6 ноября 2019, 09:27
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Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес рассказал о характере травмы полузащитника Дениса Черышева, замененного по ходу матча группового этапа Лиги чемпионов с «Лиллем» (4:1).

«У Черышева возникли неприятные ощущения в бедре. Ждем медицинского обследования, которое запланировано на 6 ноября. У нас много потерь. Но, несмотря на трудности, мы все едины и сосредоточены на следующей игре», – отметил Селадес.

Источник: официальный сайт «Валенсии»
Испания. Примера Лига чемпионов Валенсия Черышев Дмитрий Селадес Альберт
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