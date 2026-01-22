Лига чемпионов. «Бавария», «Челси», «Ювентус» победили в «низовых» матчах; «Ливерпуль» разгромил «Марсель» (3:0)

«Челси» в матче 7-го тура Лиги чемпионов с трудом победил дома «Пафос». Единственный гол забил Мойзес Кайседо.
Три очка также набрали «Бавария» (в меньшинстве), «Ливерпуль» и «Ювентус».
Лига чемпионов. 7 тур
Ювентус - Бенфика - 2:0 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - К. Тюрам, 55; 2:0 - У. МакКенни, 64.
Незабитые пенальти: нет - В. Павлидис, 81.
Челси - Пафос - 1:0 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Гол: 1:0 - М. Кайседо, 78.
Бавария - Юнион СЖ - 2:0 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Г. Кейн, 52; 2:0 - Г. Кейн, 55 (с пенальти).
Удаления: К. Мин-Джэ, 63 (вторая ж.к) - нет.
Незабитые пенальти: Г. Кейн, 81 - нет.
Марсель - Ливерпуль - 0:3 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Д. Собослаи, 45+1; 0:2 - Х. Рульи, 72 (в свои ворота); 0:3 - К. Гакпо, 90+3.
Источник: «Бомбардир»