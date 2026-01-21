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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Ювентус - Бенфика
Ювентус - Бенфика: обзор матча 21 января 2026
Ювентус
21.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
2 : 0
Завершен
Бенфика
55'
К. Тюрам
64'
У. МакКенни
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Бенфика
Завершен
90'
+5'
Желтая карточка
Ллойд Келли
(фол)
88'
Замена
Тен Коопмейнерс
️️️️➡️️
Мануэль Локателли
87'
Замена
Филип Костич
️️️️➡️️
Кенан Йылдыз
82'
81'
Пенальти не реализован
Вангелис Павлидис
80'
Гол отменен
Леандро Баррейро
77'
Замена
Жоау Режу
️️️️➡️️
Джанлука Престианни
76'
Травма
Джанлука Престианни
Замена
Луа Опенда
️️️️➡️️
Джонатан Дэвид
70'
Замена
Хуан Кабаль
️️️️➡️️
Андреа Камбьясо
70'
69'
Замена
Франьо Иванович
️️️️➡️️
Андреас Шельдеруп
69'
Замена
Энцо Барренечеа
️️️️➡️️
Георгий Судаков
ГОЛ! 2:0!
Уэстон МакКенни
Пас отдал
Джонатан Дэвид
64'
ГОЛ! 1:0!
Кефрен Тюрам
55'
Желтая карточка
Мануэль Локателли
(фол)
49'
Замена
Франсишку Консейсау
️️️️➡️️
Фабио Миретти
46'
Показать весь матч
Live: Ювентус - Бенфика
Поле
Текстовая версия
90+1'
Правила нарушил Бремер (Ювентус).
90+1'
Энцо Барренечеа (Бенфика) заработал штрафной на своей половине поля.
90+1'
juan cabal (Ювентус) заработал штрафной на левом фланге.
90+1'
Правила нарушил Леандро Баррейро (Бенфика).
90'
Сколько минут добавил судья? 5
90'
teun koopmeiners (Ювентус) заработал штрафной на левом фланге.
90'
Правила нарушил franjo ivanovic (Бенфика).
89'
juan cabal (Ювентус) заработал штрафной на своей половине поля.
89'
Правила нарушил franjo ivanovic (Бенфика).
88'
Ллойд Келли (Ювентус) получил желтую карточку за фол.
88'
franjo ivanovic (Бенфика) заработал штрафной на своей половине поля.
88'
Правила нарушил Ллойд Келли (Ювентус).
88'
Удар заблокирован. Бил teun koopmeiners (Ювентус).
87'
lois openda (Ювентус) заработал штрафной в атаке.
87'
Правила нарушил nicolas otamendi (Бенфика).
87'
Замена у команды Ювентус. Мануэль Локателли ушел, teun koopmeiners вышел.
86'
Энцо Барренечеа (Бенфика) пробил (головой) по воротам, сейв сделал Микеле Ди Грегорио (Ювентус).
85'
Мануэль Локателли отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Бенфика.
85'
Момент не реализован! francisco conceicao (Ювентус). Длинный пас отдал juan cabal.
84'
francisco conceicao (Ювентус) заработал штрафной на своей половине поля.
84'
Правила нарушил Самуэль Даль (Бенфика).
82'
Замена у команды Ювентус. kenan yildiz ушел, filip kostic вышел.
80'
Решение ВАР. заработал пенальти!
79'
Леандро Баррейро (Бенфика) заработал пенальти. Фол в штрафной площади.
79'
Бремер (Ювентус)нарушил правила в своей штрафной. Пенальти!
78'
Удар заблокирован. Бил franjo ivanovic (Бенфика). Ассистент - Энцо Барренечеа..
77'
Замена у команды Бенфика. Джанлука Престианни ушел, joao rego вышел.
76'
Момент не реализован! Фредрик Эушнес (Бенфика).
76'
Удар заблокирован. Бил francisco conceicao (Ювентус). Ассистент - khephren thuram..
74'
Мануэль Локателли (Ювентус) заработал штрафной на своей половине поля.
74'
Правила нарушил Вангелис Павлидис (Бенфика).
72'
Удар заблокирован. Бил Вангелис Павлидис (Бенфика). Ассистент - Самуэль Даль..
71'
Правила нарушил lois openda (Ювентус).
71'
amar dedic (Бенфика) заработал штрафной на своей половине поля.
70'
Замена у команды Ювентус. andrea cambiaso ушел, juan cabal вышел.
70'
Замена у команды Ювентус. jonathan david ушел, lois openda вышел.
69'
Замена у команды Бенфика. heorhii sudakov ушел, Энцо Барренечеа вышел.
69'
Замена у команды Бенфика. Андреас Шельдеруп ушел, franjo ivanovic вышел.
69'
Момент не реализован! Вангелис Павлидис (Бенфика). Пас отдал Фредрик Эушнес.
69'
fredrik aursnes (Бенфика) пробил (головой) и попал в правую штангу! Пас сделал heorhii sudakov.
68'
Пьер Калюлю отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Бенфика.
64'
Гол! 2:0! Забил Уэстон МакКенни (Ювентус). Ассистент - jonathan david.
61'
Джанлука Престианни (Бенфика) заработал штрафной на своей половине поля.
61'
Правила нарушил francisco conceicao (Ювентус).
60'
Удар заблокирован. Бил francisco conceicao (Ювентус).
59'
Уэстон МакКенни (Ювентус) заработал штрафной в атаке.
59'
Правила нарушил nicolas otamendi (Бенфика).
57'
Мануэль Локателли отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Бенфика.
57'
Удар заблокирован. Бил Андреас Шельдеруп (Бенфика). Ассистент - Фредрик Эушнес..
55'
Гол! 1:0! Забил khephren thuram (Ювентус).
55'
Вангелис Павлидис (Бенфика) заработал штрафной на своей половине поля.
55'
Правила нарушил kenan yildiz (Ювентус).
54'
Уэстон МакКенни (Ювентус) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал Анатолий Трубин (Бенфика). Длинный пас делал Пьер Калюлю.
52'
Удар заблокирован. Бил Джанлука Престианни (Бенфика). Ассистент - heorhii sudakov..
52'
heorhii sudakov (Бенфика) заработал штрафной в атаке.
52'
Правила нарушил Ллойд Келли (Ювентус).
50'
Мануэль Локателли отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Бенфика.
50'
Удар заблокирован. Бил Вангелис Павлидис (Бенфика). Ассистент - heorhii sudakov..
49'
Мануэль Локателли (Ювентус) получил желтую карточку за фол.
49'
heorhii sudakov (Бенфика) заработал штрафной на левом фланге.
49'
Правила нарушил Мануэль Локателли (Ювентус).
46'
Вангелис Павлидис (Бенфика) заработал штрафной на левом фланге.
46'
Правила нарушил Бремер (Ювентус).
45'
Замена у команды Ювентус. fabio miretti ушел, francisco conceicao вышел.
45'
2-й тайм стартовал.
45+1'
1-й тайм окончен. Счет 0:0.
45'
Судья не добавил времени к тайму.
43'
Момент не реализован! jonathan david (Ювентус). Длинный пас отдал Уэстон МакКенни.
41'
Удар заблокирован. Бил Самуэль Даль (Бенфика).
41'
Мануэль Локателли отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Бенфика.
40'
Удар заблокирован. Бил heorhii sudakov (Бенфика).
39'
Джанлука Престианни (Бенфика) заработал штрафной в атаке.
39'
Правила нарушил Ллойд Келли (Ювентус).
36'
Момент не реализован! fabio miretti (Ювентус). Пас отдал Уэстон МакКенни.
35'
heorhii sudakov отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ювентус.
29'
andrea cambiaso (Ювентус) в офсайде.
28'
Мануэль Локателли (Ювентус) заработал штрафной на своей половине поля.
28'
Правила нарушил Леандро Баррейро (Бенфика).
26'
Фредрик Эушнес (Бенфика) заработал штрафной на своей половине поля.
26'
Правила нарушил Пьер Калюлю (Ювентус).
25'
Момент не реализован! Джанлука Престианни (Бенфика). Пас отдал nicolas otamendi.
23'
heorhii sudakov (Бенфика) пробил (левой ногой) по воротам, сейв сделал Микеле Ди Грегорио (Ювентус). Пас отдал Андреас Шельдеруп.
23'
Удар заблокирован. Бил heorhii sudakov (Бенфика). Ассистент - Фредрик Эушнес..
18'
Момент не реализован! kenan yildiz (Ювентус). Пас отдал Мануэль Локателли.
17'
fabio miretti (Ювентус) сыграл рукой.
15'
Мануэль Локателли отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Бенфика.
15'
andrea cambiaso отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Бенфика.
12'
heorhii sudakov (Бенфика) заработал штрафной в атаке.
12'
Правила нарушил Мануэль Локателли (Ювентус).
10'
tomas araujo отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ювентус.
9'
Андреас Шельдеруп отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ювентус.
9'
kenan yildiz (Ювентус) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал Анатолий Трубин (Бенфика). Пас отдал jonathan david.
8'
heorhii sudakov (Бенфика) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал Микеле Ди Грегорио (Ювентус). Пас отдал amar dedic.
8'
Момент не реализован! khephren thuram (Ювентус). Пас отдал Пьер Калюлю.
5'
nicolas otamendi отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ювентус.
1'
kenan yildiz (Ювентус) в офсайде.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ювентус
16
Микеле Ди Грегорио
ВР
27
Андреа Камбьясо
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
5
Мануэль Локателли
(К)
ОП
8
Уэстон МакКенни
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
10
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
7
Амар Дедич
ЛЗ
4
Томаш Араужо
ЦЗ
19
Николас Отаменди
(К)
ЦЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
25
Джанлука Престианни
ПВ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
11
Эдон Жегрова
ПВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
20
Луа Опенда
ЦФ
Бенфика
50
Диогу Феррейра
ВР
62
Жозе Нету
ЛЗ
64
Гонсалу Оливейра
ЦЗ
4
Антониу Силва
ЦЗ
58
Даниэль Баньяки
ПЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
16
Ману Силва
ОП
86
Диогу Приосте
ЦП
84
Жоау Режу
АП
7
Брума
ЛВ
67
Rodrigo Rego
ЦФ
9
Франьо Иванович
ЦФ
4-2-2-2
16
Ди Грегорио
27
Камбьясо
3
Бремер
6
Келли
15
Калюлю
19
Тюрам
5
Локателли
8
МакКенни
21
Миретти
10
Дэвид
10
Йылдыз
4-1-1-3-1
1
Трубин
26
Даль
4
Араужо
19
Отаменди
7
Дедич
14
Эушнес
18
Баррейро
25
Престианни
10
Судаков
21
Шельдеруп
14
Павлидис
27
Камбьясо
32
Кабаль
32
Кабаль
27
Камбьясо
5
Локателли
8
Коопмейнерс
8
Коопмейнерс
5
Локателли
10
Йылдыз
18
Костич
18
Костич
10
Йылдыз
21
Миретти
7
Консейсау
7
Консейсау
21
Миретти
10
Дэвид
20
Опенда
20
Опенда
10
Дэвид
10
Судаков
5
Барренечеа
5
Барренечеа
10
Судаков
25
Престианни
84
Режу
84
Режу
25
Престианни
21
Шельдеруп
9
Иванович
9
Иванович
21
Шельдеруп
Остались в запасе
Ювентус
Бенфика
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
50
Диогу Феррейра
ВР
62
Жозе Нету
ЛЗ
64
Гонсалу Оливейра
ЦЗ
4
Антониу Силва
ЦЗ
58
Даниэль Баньяки
ПЗ
16
Ману Силва
ОП
86
Диогу Приосте
ЦП
7
Брума
ЛВ
67
Rodrigo Rego
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
Остались в запасе
50
Диогу Феррейра
ВР
62
Жозе Нету
ЛЗ
64
Гонсалу Оливейра
ЦЗ
4
Антониу Силва
ЦЗ
58
Даниэль Баньяки
ПЗ
16
Ману Силва
ОП
86
Диогу Приосте
ЦП
7
Брума
ЛВ
67
Rodrigo Rego
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Жозе Моуринью
Ювентус
Точно не сыграют
Аркадиуш Милик
ЦФ
Даниэле Ругани
ЦЗ
Душан Влахович
ЦФ
Бенфика
Точно не сыграют
Ричард Риос
ЦП
Жоау Велозу
ЦП
Александер Бах
ПЗ
Нуну Феликс
ОП
Доди Лукебакио
ПВ
Самуэль Соареш
ВР
Статистика матча Ювентус - Бенфика
2
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
ВАР
0
1
Угловые удары
4
7
Нарушения
14
10
Офсайды
2
0
Количество передач
404
497
Сейвы
3
3
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
1.36
1.44
xGP (предотвращенные голы)
0.09
0.09
Информация о матче
Главный судья:
Сердар Гезюбююк
(Харлем)
Стадион:
Альянц Стадиум
Посещаемость:
41626
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