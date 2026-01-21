Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Марсель - Ливерпуль
Марсель - Ливерпуль: обзор матча 21 января 2026
Марсель
21.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
0 : 3
Завершен
Ливерпуль
72'
Х. Рульи
45+1'
Д. Собослаи
90+2'
К. Гакпо
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марсель - Ливерпуль
Завершен
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
Коди Гакпо
Пас отдал
Райан Гравенберх
90'
+3'
79'
Замена
Кертис Джонс
️️️️➡️️
Флориан Вирц
79'
Замена
Коди Гакпо
️️️️➡️️
Уго Экитике
ГОЛ! 1:1!
Херонимо Рульи
72'
Замена
Игор Пайшао
️️️️➡️️
Хамед Траоре
68'
Замена
Билял Надир
️️️️➡️️
Жоффри Кондогбиа
68'
Замена
Пьер-Эмерик Обамеянг
️️️️➡️️
Амин Гуири
67'
Желтая карточка
Бенжамен Павар
48'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Доминик Собослаи
45'
+2'
24'
Гол отменен
Уго Экитике
Показать весь матч
Live: Марсель - Ливерпуль
Поле
Текстовая версия
90'
Сколько минут добавил судья? 3
89'
Правила нарушил alexis mac allister (Ливерпуль).
89'
bilal nadir (Марсель) заработал штрафной на своей половине поля.
87'
Правила нарушил bilal nadir (Марсель).
87'
curtis jones (Ливерпуль) заработал штрафной на своей половине поля.
86'
Момент не реализован! igor paixao (Марсель). Пас отдал amir murillo.
84'
Момент не реализован! igor paixao (Марсель). Длинный пас отдал pierre-emile hojbjerg.
83'
Момент не реализован! mohamed salah (Ливерпуль). Пас отдал cody gakpo.
83'
Райан Гравенберх (Ливерпуль) заработал штрафной на своей половине поля.
83'
Правила нарушил amir murillo (Марсель).
80'
Момент не реализован! igor paixao (Марсель).
80'
milos kerkez отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Марсель.
79'
Замена у команды Ливерпуль. hugo ekitike ушел, cody gakpo вышел.
79'
Замена у команды Ливерпуль. florian wirtz ушел, curtis jones вышел.
79'
Момент не реализован! Тимоти Веа (Марсель). Пас отдал pierre-emile hojbjerg.
78'
Правила нарушил jeremie frimpong (Ливерпуль).
78'
amir murillo (Марсель) заработал штрафной на своей половине поля.
77'
milos kerkez отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Марсель.
76'
Момент не реализован! igor paixao (Марсель). Длинный пас отдал benjamin pavard.
76'
Правила нарушил jeremie frimpong (Ливерпуль).
76'
amir murillo (Марсель) заработал штрафной на своей половине поля.
72'
Гол! 0:0! В свои ворота забил geronimo rulli (Марсель).
70'
mohamed salah (Ливерпуль) в офсайде.
68'
Замена у команды Марсель. geoffrey kondogbia ушел, bilal nadir вышел.
68'
Замена у команды Марсель. hamed traore ушел, igor paixao вышел.
67'
Замена у команды Марсель. amine gouiri ушел, pierre-emerick aubameyang вышел.
67'
Момент не реализован! amine gouiri (Марсель).
66'
virgil van dijk отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Марсель.
66'
Удар заблокирован. Бил Тимоти Веа (Марсель). Длинный пас делал benjamin pavard..
65'
Момент не реализован! hugo ekitike (Ливерпуль). Пас отдал alexis mac allister.
63'
geronimo rulli отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ливерпуль.
63'
florian wirtz (Ливерпуль) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал geronimo rulli (Марсель). Пас отдал milos kerkez.
62'
Райан Гравенберх (Ливерпуль) заработал штрафной на своей половине поля.
62'
Правила нарушил hamed traore (Марсель).
59'
Момент не реализован! hamed traore (Марсель). Пас после быстрого прохода сделал Мэйсон Гринвуд.
59'
hugo ekitike (Ливерпуль) пробил (правой ногой) и попал в правую штангу! Пас сделал dominik szoboszlai.
56'
Тимоти Веа отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ливерпуль.
53'
Тимоти Веа (Марсель) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал alisson becker (Ливерпуль). Пас отдал hamed traore.
52'
milos kerkez отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Марсель.
52'
Удар заблокирован. Бил Мэйсон Гринвуд (Марсель). Ассистент - geoffrey kondogbia..
52'
alisson becker отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Марсель.
52'
Мэйсон Гринвуд (Марсель) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал alisson becker (Ливерпуль). Пас отдал Факундо Медина.
51'
Правила нарушил jeremie frimpong (Ливерпуль).
51'
amir murillo (Марсель) заработал штрафной на своей половине поля.
48'
Удар заблокирован. Бил florian wirtz (Ливерпуль). Ассистент - hugo ekitike..
48'
benjamin pavard (Марсель) получил желтую карточку.
47'
Момент не реализован! pierre-emile hojbjerg (Марсель). Пас отдал amine gouiri.
45'
2-й тайм стартовал.
45+3'
1-й тайм окончен. Счет 0:1.
45+1'
Гол! 0:1! Забил dominik szoboszlai (Ливерпуль).
45+1'
Сколько минут добавил судья? 2
44'
Райан Гравенберх (Ливерпуль) заработал штрафной в атаке.
44'
Правила нарушил Леонардо Балерди (Марсель).
41'
amine gouiri (Марсель) в офсайде.
40'
Момент не реализован! mohamed salah (Ливерпуль). Пас отдал jeremie frimpong.
39'
Правила нарушил virgil van dijk (Ливерпуль).
39'
benjamin pavard (Марсель) заработал штрафной в атаке.
35'
Правила нарушил florian wirtz (Ливерпуль).
35'
Факундо Медина (Марсель) заработал штрафной на своей половине поля.
35'
hugo ekitike (Ливерпуль) в офсайде.
33'
virgil van dijk отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Марсель.
33'
geoffrey kondogbia (Марсель) заработал штрафной на своей половине поля.
33'
Правила нарушил florian wirtz (Ливерпуль).
31'
jeremie frimpong (Ливерпуль) заработал штрафной на правом фланге.
31'
Правила нарушил hamed traore (Марсель).
30'
amir murillo (Марсель) в офсайде.
29'
Правила нарушил jeremie frimpong (Ливерпуль).
29'
amir murillo (Марсель) заработал штрафной на своей половине поля.
27'
amine gouiri (Марсель) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал alisson becker (Ливерпуль). Пас отдал Леонардо Балерди.
26'
Правила нарушил florian wirtz (Ливерпуль).
26'
Факундо Медина (Марсель) заработал штрафной в атаке.
24'
Решение ВАР. Нет гола!
23'
Отмена гола после ВАР. hugo ekitike (Ливерпуль)
23'
hugo ekitike (Ливерпуль) в офсайде.
21'
geoffrey kondogbia (Марсель) заработал штрафной на своей половине поля.
21'
Правила нарушил florian wirtz (Ливерпуль).
20'
hugo ekitike (Ливерпуль) заработал штрафной на своей половине поля.
20'
Правила нарушил benjamin pavard (Марсель).
19'
Момент не реализован! alexis mac allister (Ливерпуль).
17'
amir murillo отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ливерпуль.
14'
hugo ekitike (Ливерпуль) заработал штрафной на своей половине поля.
14'
Правила нарушил geoffrey kondogbia (Марсель).
10'
Правила нарушил Райан Гравенберх (Ливерпуль).
10'
amir murillo (Марсель) заработал штрафной в атаке.
8'
benjamin pavard (Марсель) в офсайде.
6'
Момент не реализован! joe gomez (Ливерпуль). Навешивал mohamed salah с углового.
5'
pierre-emile hojbjerg отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ливерпуль.
3'
milos kerkez (Ливерпуль) заработал штрафной на левом фланге.
3'
Правила нарушил benjamin pavard (Марсель).
2'
hamed traore (Марсель) заработал штрафной на своей половине поля.
2'
Правила нарушил joe gomez (Ливерпуль).
2'
Удар заблокирован. Бил florian wirtz (Ливерпуль). Ассистент - Райан Гравенберх..
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Марсель
12
Херонимо Рульи
ВР
23
Микаэль Мурильо
ЦЗ
25
Факундо Медина
ЦЗ
5
Леонардо Балерди
(К)
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
20
Хамед Траоре
АП
10
Мэйсон Гринвуд
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К)
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
7
Флориан Вирц
АП
22
Уго Экитике
ПВ
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Марсель
40
Йелле ван Нек
ВР
12
Жеффри де Ланж
ВР
70
Anis Doubal
ЦЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
18
Артур Вермерен
ОП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
26
Билял Надир
ЦП
47
Анхель Гомес
ЦП
76
T. Mmadi
ЦП
50
Дэррил Бакола
АП
14
Игор Пайшао
ЛВ
17
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Ливерпуль
28
Фредди Вудман
ВР
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
6
Ватару Эндо
ОП
17
Кертис Джонс
ЦП
42
Трей Ньони
АП
11
Коди Гакпо
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
4-2-2-2
12
Рульи
23
Мурильо
25
Медина
5
Балерди
28
Павар
23
Хейбьерг
19
Кондогбиа
20
Траоре
10
Гринвуд
9
Гуири
22
Веа
4-2-3-1
1
Алиссон
30
Фримпонг
2
Гомес
4
ван Дейк
6
Керкез
8
Гравенберх
20
Мак Аллистер
10
Салах
7
Вирц
8
Собослаи
22
Экитике
19
Кондогбиа
26
Надир
26
Надир
19
Кондогбиа
20
Траоре
14
Пайшао
14
Пайшао
20
Траоре
9
Гуири
17
Обамеянг
17
Обамеянг
9
Гуири
7
Вирц
17
Джонс
17
Джонс
7
Вирц
22
Экитике
11
Гакпо
11
Гакпо
22
Экитике
Остались в запасе
Марсель
Ливерпуль
40
Йелле ван Нек
ВР
12
Жеффри де Ланж
ВР
70
Anis Doubal
ЦЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
18
Артур Вермерен
ОП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
47
Анхель Гомес
ЦП
76
T. Mmadi
ЦП
50
Дэррил Бакола
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
28
Фредди Вудман
ВР
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
6
Ватару Эндо
ОП
42
Трей Ньони
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
40
Йелле ван Нек
ВР
12
Жеффри де Ланж
ВР
70
Anis Doubal
ЦЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
18
Артур Вермерен
ОП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
47
Анхель Гомес
ЦП
76
T. Mmadi
ЦП
50
Дэррил Бакола
АП
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
6
Ватару Эндо
ОП
42
Трей Ньони
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Арне Слот
Марсель
Точно не сыграют
Нил Мопе
ЦФ
Тео Вермот
ВР
Наиф Агер
ЦЗ
Эмерсон
ЛЗ
Ливерпуль
Точно не сыграют
Стефан Байчетич
ОП
Конор Брэдли
ПЗ
Александер Исак
ЦФ
Джованни Леони
ЦЗ
Калум Скэнлон
ЛЗ
Рис Уильямс
ЦЗ
Ибраима Конате
ЦЗ
Статистика матча Марсель - Ливерпуль
1
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
ВАР
0
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
8
12
Офсайды
3
3
Количество передач
572
412
Сейвы
1
4
Точность передач %
90
86
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
0.87
1.46
xGP (предотвращенные голы)
0.84
0.84
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
Стадион:
Велодром
Посещаемость:
65631
Новости команд
Все
Марсель
Ливерпуль
«Лейпциг» ответил на 100-миллионное предложение «Ливерпуля» по Диоманде
Вчера, 23:13
1
«Ливерпуль» выкупил вингера сборной Испании за 40 миллионов
Вчера, 21:42
1
Стало известно, сможет ли «Реал» выкупить игрока сборной Испании у «Ливерпуля»
Вчера, 13:18
«Реал» подписал 3-го новичка после назначения Моуринью
Вчера, 12:16
2
Стало известно, вернется ли Дарвин Нуньес в «Ливерпуль» летом
16 июня
Игрок Аргентины пропустит весь ЧМ-2026 из-за травмы
6 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
Сычева отвергли в раздевалке «Марселя»: «Отвернулись и не стали со мной разговаривать»
27 мая
5
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
«Лейпциг» ответил на 100-миллионное предложение «Ливерпуля» по Диоманде
Вчера, 23:13
1
«Ливерпуль» выкупил вингера сборной Испании за 40 миллионов
Вчера, 21:42
1
Стало известно, сможет ли «Реал» выкупить игрока сборной Испании у «Ливерпуля»
Вчера, 13:18
«Реал» подписал 3-го новичка после назначения Моуринью
Вчера, 12:16
2
Стало известно, вернется ли Дарвин Нуньес в «Ливерпуль» летом
16 июня
Больше новостей
Последние матчи
Все
Марсель
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Ливерпуль
1 : 1
24.05.2026
Брентфорд
Франция. Лига 1, 34 тур
Марсель
3 : 1
17.05.2026
Ренн
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Астон Вилла
4 : 2
15.05.2026
Ливерпуль
Франция. Лига 1, 33 тур
Гавр
0 : 1
10.05.2026
Марсель
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Ливерпуль
1 : 1
09.05.2026
Челси
Франция. Лига 1, 34 тур
Марсель
3 : 1
17.05.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 33 тур
Гавр
0 : 1
10.05.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 32 тур
Нант
3 : 0
02.05.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 31 тур
Марсель
1 : 1
26.04.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 30 тур
Лорьян
2 : 0
18.04.2026
Марсель
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Ливерпуль
1 : 1
24.05.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Астон Вилла
4 : 2
15.05.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Ливерпуль
1 : 1
09.05.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.05.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Ливерпуль
3 : 1
25.04.2026
Кристал Пэлас
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: