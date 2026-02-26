Семин оценил перспективы «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов во второй раз подряд

Российский тренер Юрий Семин допустил, что «ПСЖ» снова станет победителем Лиги чемпионов.

«Объективные возможности выиграть Лигу чемпионов второй год подряд у них есть.

Большая группа игроков играла с заменами в чемпионате Франции. Как мне казалось, они экономят силы на Лигу чемпионов.

Делали это, чтобы набрать максимальную форму. Хвича, Хакими, Мендеш, Барколя – все они не играли регулярно. Думаю, это сделано специально», – сказал Семин.