«Пафос» – «Славия»: прогноз и ставки на матч 28 января 2026 с коэффициентом 1.85

27 января 2026 9:08
Пафос - Славия
28 янв. 2026, среда 23:00 | Лига чемпионов, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

28 января в рамках 8 тура Лиги чемпионов «Пафос» примет «Славию». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и уже потеряли реальные шансы на выход в плей-офф, однако матч имеет значение с точки зрения турнирного престижа и итогового распределения мест. Соперники демонстрируют нестабильные результаты, но при этом обладают заметным атакующим потенциалом, что делает встречу потенциально результативной.

«Пафос»

Кипрский клуб после 7 туров занимает 30 место, набрав 6 очков. Команда не может выиграть в последних матчах турнира и регулярно допускает ошибки в обороне. В последних пяти играх «Пафос» забил 5 голов и пропустил 6, что указывает на относительно сбалансированную, но нестабильную игру. При этом команда проигрывает в последних матчах и испытывает трудности в создании давления на соперников более высокого уровня.

«Славия»

«Славия» располагается на 34 месте с 3 очками и находится в более сложной турнирной ситуации. Команда не может победить в Лиге чемпионов в течение длительной серии, но при этом демонстрирует высокую результативность. В последних пяти матчах чешский клуб забил 12 голов, однако пропустил 13, что делает его игру максимально открытой. «Славия» стабильно забивает, но ее оборона остается одной из самых уязвимых в турнире.

Факты о командах

«Пафос»

  • 30 место после 7 туров Лиги чемпионов
  • 6 очков в активе
  • В среднем 1.00 гола за матч за последние 5 игр
  • В среднем 1.20 пропущенного мяча за матч
  • Пропускает в 3 матчах подряд

«Славия»

  • 34 место в таблице турнира
  • 3 очка после 7 туров
  • Забивает в 5 матчах подряд
  • В среднем 2.40 гола за матч за последние 5 игр
  • В среднем 2.60 пропущенного мяча за матч

Прогноз на матч «Пафос» – «Славия»

Статистика указывает на высокий атакующий потенциал обеих команд при слабой игре в обороне, особенно у гостей. «Пафос» выглядит более организованным в защите, но уступает сопернику по интенсивности атаки. Вероятным сценарием становится открытый матч с большим количеством моментов и голами с обеих сторон, где исход будет зависеть от реализации моментов.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.78
  • Двойной шанс «Славии» (X2) – коэффициент 1.85

1.85
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Лига чемпионов Славия Пафос
18+
  • Читайте нас: 