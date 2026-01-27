28 января в рамках 8 тура Лиги чемпионов «Пафос» примет «Славию». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и уже потеряли реальные шансы на выход в плей-офф, однако матч имеет значение с точки зрения турнирного престижа и итогового распределения мест. Соперники демонстрируют нестабильные результаты, но при этом обладают заметным атакующим потенциалом, что делает встречу потенциально результативной.

«Пафос»

Кипрский клуб после 7 туров занимает 30 место, набрав 6 очков. Команда не может выиграть в последних матчах турнира и регулярно допускает ошибки в обороне. В последних пяти играх «Пафос» забил 5 голов и пропустил 6, что указывает на относительно сбалансированную, но нестабильную игру. При этом команда проигрывает в последних матчах и испытывает трудности в создании давления на соперников более высокого уровня.

«Славия»

«Славия» располагается на 34 месте с 3 очками и находится в более сложной турнирной ситуации. Команда не может победить в Лиге чемпионов в течение длительной серии, но при этом демонстрирует высокую результативность. В последних пяти матчах чешский клуб забил 12 голов, однако пропустил 13, что делает его игру максимально открытой. «Славия» стабильно забивает, но ее оборона остается одной из самых уязвимых в турнире.

Факты о командах

«Пафос»

30 место после 7 туров Лиги чемпионов

6 очков в активе

В среднем 1.00 гола за матч за последние 5 игр

В среднем 1.20 пропущенного мяча за матч

Пропускает в 3 матчах подряд

«Славия»

34 место в таблице турнира

3 очка после 7 туров

Забивает в 5 матчах подряд

В среднем 2.40 гола за матч за последние 5 игр

В среднем 2.60 пропущенного мяча за матч

Прогноз на матч «Пафос» – «Славия»

Статистика указывает на высокий атакующий потенциал обеих команд при слабой игре в обороне, особенно у гостей. «Пафос» выглядит более организованным в защите, но уступает сопернику по интенсивности атаки. Вероятным сценарием становится открытый матч с большим количеством моментов и голами с обеих сторон, где исход будет зависеть от реализации моментов.

