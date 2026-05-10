В пражском дерби фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты»

В Чехии не удалось завершить пражское дерби между «Славией» и «Спартой».
На 97-й минуте при счeте 3:2 в пользу «Славии» болельщики этой команды внезапно выскочили на газон и атаковали футболистов и фанатов «Спарты». Болельщики напали на вратаря Якуба Суровчика, защитника Якуба Мартинеца и нападающего Матиаша Войту. Команды спешно скрылись в подтрибунном помещении.
Через несколько минут судья предлагал командам вернуться на поле, но «Спарта» отказалась возвращаться.
- «Славия» была в нескольких минутах от победы и чемпионства в Чехии, но теперь клубу грозит техническое поражение из-за собственных же фанатов.
- Именно «Спарта» и сократит отставание от «Славии» в чемпионской гонке
- В случае наступающего технического результата «Спарта» будет отставать от лидера на пять очков за три тура до конца сезона.
Источник: «Бомбардир»