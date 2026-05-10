Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В пражском дерби фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты»

В пражском дерби фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты»

10 мая, 11:39
2

В Чехии не удалось завершить пражское дерби между «Славией» и «Спартой».

На 97-й минуте при счeте 3:2 в пользу «Славии» болельщики этой команды внезапно выскочили на газон и атаковали футболистов и фанатов «Спарты». Болельщики напали на вратаря Якуба Суровчика, защитника Якуба Мартинеца и нападающего Матиаша Войту. Команды спешно скрылись в подтрибунном помещении.

Через несколько минут судья предлагал командам вернуться на поле, но «Спарта» отказалась возвращаться.

  • «Славия» была в нескольких минутах от победы и чемпионства в Чехии, но теперь клубу грозит техническое поражение из-за собственных же фанатов.
  • Именно «Спарта» и сократит отставание от «Славии» в чемпионской гонке
  • В случае наступающего технического результата «Спарта» будет отставать от лидера на пять очков за три тура до конца сезона.

Еще по теме:
Сборная Чехии объявила имя нового тренера
Петржела ответил, загнивает ли Европа 1
Сын Буффона оформил хет-трик за чешскую молодежку 1
Источник: «Бомбардир»
Чехия. Шанс Лига Спарта Славия
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1778404523
Выглядит красиво, но, если серьёзно, то болельщики полные дэ.билы
Ответить
bset
1778405035
Недавно смотрел подборку, где футболисты перед пустыми начинали праздновать еще не состоявшийся гол и у них потом мяч выбивали. Надо этих клоунов добавить в подборку празднующих слишком рано. Надеюсь, Славия в итоге пролетит мимо чемпионство и свои же этих буйных найдут
Ответить
Главные новости
Президент «Реала» Перес впервые прокомментировал драку Вальверде и Чуамени
21:51
1
Карпин выпивал с Роналду: «И, возможно, не только вина»
21:37
1
Президент «Реала» Перес отреагировал на слухи, что он умирает от рака
20:55
Опубликован состав сборной Швеции на ЧМ-2026
20:33
1
Карпин спрогнозировал, когда сборную России вернут в международные турниры
20:17
4
Гинер не участвует в выборе нового тренера для ЦСКА
19:57
6
Перес объявил досрочные президентские выборы в «Реале»
19:45
2
Адвокат побьет рекорд ЧМ – он возобновил тренерскую карьеру в 78 лет
19:30
12
Мостовой поддержал вратаря «Пари НН», обматерившего болельщиков
19:19
9
Шварц выдвинул требования для назначения в ЦСКА
19:00
15
Все новости
Все новости
ВидеоВ пражском дерби фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты»
10 мая
2
Сборная Чехии объявила имя нового тренера
2025.12.19 18:35
Петржела ответил, загнивает ли Европа
2025.12.10 00:16
1
Сын Буффона оформил хет-трик за чешскую молодежку
2025.11.13 12:00
1
Петр Чех расстался с женой после 26 лет отношений
2025.08.15 17:52
3
ФотоБывший форвард ЦСКА стал лучшим игроком и бомбардиром чешской ФНЛ
2025.05.26 13:40
1
Сын Буффона будет играть не за Италию
2025.03.22 18:38
Чешская «Зброевка» взяла на работу экс-спартаковца
2024.10.02 15:18
1
Кински объяснил, почему у Ярошика нет шансов получить работу в Чехии
2024.05.15 20:15
1
Чешская «Славия» отказалась играть со «Слованом», который провел матч с «Динамо»
2024.01.23 23:24
6
ФотоПетр Чех перешел в хоккейный клуб из Северной Ирландии
2023.11.15 20:02
2
Игроки чешского клуба получили 16 желтых карточек за минуту
2023.11.07 19:03
1
ВидеоКухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
2022.08.01 23:10
2
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
ФотоЭкс-игрок «Краснодара» Назаров перешел в чешский «Богемианс»
2022.01.25 22:32
Форвард «Сигмы» Голенков: «Вариант с Чехией был моей ошибкой»
2022.01.17 10:28
4
Форвард «Славии» Кухта перейдет в «Локомотив». Сумма трансфера – 5 миллионов («СЭ»)
2022.01.05 15:10
7
ФотоТатаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
2021.07.05 07:39
3
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
2021.02.08 16:49
3
38-летний Барош объявил о завершении карьеры
2020.07.04 08:33
1
ФотоВ возрасте 40 лет умер экс-игрок сборной Словакии Чишовски
2020.06.28 13:07
2
ФотоПражская «Славия» стала чемпионом Чехии
2020.06.25 07:53
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
2020.06.03 22:58
Первая лига. Голевой пас воспитанника «Динамо» Левина помог «Богемиансу» победить «Опаву» в гостях
2020.06.03 20:50
2
Первая лига. «Млада Болеслав» пропустила семь голов от «Виктории», Татаев пропустил матч из-за дисквалификации
2020.05.30 21:32
«Когда я узнал, меня охватила паника». Владелец пражской «Спарты» заразился коронавирусом
2020.03.30 14:50
Татаев: «В Чехии сильно преувеличивают проблему с коронавирусом. В России люди относятся спокойнее»
2020.03.24 14:38
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
2020.02.11 10:35
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 