В пражском дерби фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты»

В Чехии не удалось завершить пражское дерби между «Славией» и «Спартой».

На 97-й минуте при счeте 3:2 в пользу «Славии» болельщики этой команды внезапно выскочили на газон и атаковали футболистов и фанатов «Спарты». Болельщики напали на вратаря Якуба Суровчика, защитника Якуба Мартинеца и нападающего Матиаша Войту. Команды спешно скрылись в подтрибунном помещении.

Через несколько минут судья предлагал командам вернуться на поле, но «Спарта» отказалась возвращаться.