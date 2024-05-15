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    • Кински объяснил, почему у Ярошика нет шансов получить работу в Чехии

    Кински объяснил, почему у Ярошика нет шансов получить работу в Чехии

    Бывший вратарь «Сатурна» Антонин Кински высказался о тренерской карьере своего соотечественника Иржи Ярошика.

    «С Ярошиком мы вместе играли в «Словане», когда только начинали карьеру. Мы пересеклись там на два года, а потом встречались в сборной. В Чехии он работал тренером в «Теплице». Он должен ещe доказывать в других командах, потому что у него не было таких успехов, как у Марцела Лички.

    Посмотрим, как будет у него получаться, если вообще ещe появится шанс поработать в Европе. Мне кажется, у него вообще нет шансов работать в Чехии, потому что он тренировал в России», – сказал Кински.

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    Источник: «Чемпионат»

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