Кински объяснил, почему у Ярошика нет шансов получить работу в Чехии

Бывший вратарь «Сатурна» Антонин Кински высказался о тренерской карьере своего соотечественника Иржи Ярошика.

«С Ярошиком мы вместе играли в «Словане», когда только начинали карьеру. Мы пересеклись там на два года, а потом встречались в сборной. В Чехии он работал тренером в «Теплице». Он должен ещe доказывать в других командах, потому что у него не было таких успехов, как у Марцела Лички.

Посмотрим, как будет у него получаться, если вообще ещe появится шанс поработать в Европе. Мне кажется, у него вообще нет шансов работать в Чехии, потому что он тренировал в России», – сказал Кински.