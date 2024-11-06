Ярошик возглавил казахстанский клуб, вылетевший в Первую лигу

Бывший главный тренер «Оренбурга», экс-футболист ЦСКА, «Челси» и «Крыльев Советов» Иржи Ярошик стал главным тренером «Шахтера» из Караганды.

Сообщается, что чех возглавит подготовку казахстанской команды к новому сезону. Помимо тренерских обязанностей, Ярошик будет заниматься повышением квалификации карагандинских футбольных специалистов.

В этом сезоне «Шахтер» занял 13-е место в Премьер-лиге и вылетел в Первую лигу.

Клуб из Караганды набрал 10 очков в 24 матчах.

В команде выступают двое россиян – защитник Лайонел Адамс и вингер Евгений Козлов.

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