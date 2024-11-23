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    • Кобелев назвал Слишковича пародией на тренера и пожелал «Оренбургу» вылета

    Кобелев назвал Слишковича пародией на тренера и пожелал «Оренбургу» вылета

    Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев выразил недовольство от назначения Владимира Слишковича главным тренером «Оренбурга».

    «Слишкович – это вообще пародия на тренера. Мне очень нравился «Оренбург», но после приглашения Ярошика и Слишковича я хочу, чтоб эта команда вылетела. Пусть в Первой лиге и играет с этим Слишковичем.

    Зачем приглашать к нам в лигу югославов, которые нигде не работают? Это же абсурд. Слишкович пригласил к себе в штаб еще пятерых таких же людей», – сказал Кобелев.

    • Босниец Слишкович возглавил «Оренбург» 7 октября, сменив на этом посту испанца Давида Деограсию.
    • Команда занимает 16-е место в РПЛ с 8 очками. Безвыигрышная серия «Оренбурга» в чемпионате России составляет 15 матчей.
    • В конце прошлого сезона Слишкович был исполняющим обязанности главного тренера «Спартака».
    • Иржи Ярошик возглавлял «Оренбург» летом 2023 года.

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    Источник: Metaratings.ru

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    23.11.2024 17:59
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    Комментарии (7)
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    Цугундeр
    1732374451
    Выгнали Андрюшу с биржи труда...) Места себе не находит. То ,что выдал сегодня в меньшинстве Оренбургер, заслуживает даже не уважения , а восхищения. В том числе и тренером.
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    NewLife
    1732377484
    Ай, как завидно и обидно))
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    Arvlad
    1732381639
    На месте г-на Кобылёва помолчать бы, абы не дразнить гусей...
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    andr45
    1732381650
    Зря стараешься динамовское *удило) НИКТО, НИКУДА, НИКОГДА тебя не возьмет)
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    FCSpartakM
    1732381671
    Ну то есть, когда этот Оренбург построил Личка, то его все устраивало. А тут проиграли самому дорогому клубу в меньшинстве в добавленное время. Ладно еще бы российские физруки были сильнее, но как же у них пЭрдак горит после каждого поражения.
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    zigbert
    1732386574
    Обычно те кто занимается подобной критикой сами ничем особым не прославились. О Кобелеве уже давно все забыли но он вот таким способом напомнил о себе.
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    Loko_Roma
    1732394019
    Открыл новости про кобелева, все его высеры касаются некомпетентности всех и вся, физрук пытается хоть на хайпе о себе напомнить, он в любительской лиге ничего не добтется
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