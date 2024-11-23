Кобелев назвал Слишковича пародией на тренера и пожелал «Оренбургу» вылета

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев выразил недовольство от назначения Владимира Слишковича главным тренером «Оренбурга».

«Слишкович – это вообще пародия на тренера. Мне очень нравился «Оренбург», но после приглашения Ярошика и Слишковича я хочу, чтоб эта команда вылетела. Пусть в Первой лиге и играет с этим Слишковичем.

Зачем приглашать к нам в лигу югославов, которые нигде не работают? Это же абсурд. Слишкович пригласил к себе в штаб еще пятерых таких же людей», – сказал Кобелев.

Босниец Слишкович возглавил «Оренбург» 7 октября, сменив на этом посту испанца Давида Деограсию.

Команда занимает 16-е место в РПЛ с 8 очками. Безвыигрышная серия «Оренбурга» в чемпионате России составляет 15 матчей.

В конце прошлого сезона Слишкович был исполняющим обязанности главного тренера «Спартака».

Иржи Ярошик возглавлял «Оренбург» летом 2023 года.

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