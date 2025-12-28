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Лайонел Адамс
Лайонел Адамс
Завершил карьеру
9 августа 1994 - 14 января 2026 (31), Санкт-Петербург
#33 | Защитник
192 см | 88 кг
Россия | Нигерия
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Раскрыто содержание последнего разговора погибшего воспитанника ЦСКА с агентом
16 января
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Момент падения воспитанника ЦСКА из окна попал на камеру
15 января
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Предсмертный пост выпавшего из окна воспитанника ЦСКА
15 января
Заявление ЦСКА о гибели 31-летнего воспитанника
14 января
Есть 2 версии насчет смерти воспитанника ЦСКА, выпавшего из окна
14 января
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Воспитанник ЦСКА выпал из окна и умер – в декабре в него стреляли
14 января
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Опубликованы фото пулевых ранений, которые получил воспитанник ЦСКА
2025.12.28 23:28
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Подробности избиения воспитанника ЦСКА
2025.12.27 18:38
6
Воспитанника ЦСКА жестоко расстреляли в Подмосковье
2025.12.27 14:25
9
Медиаклуб Джикии и Соболева объявил об уходе экс-игрока ЦСКА. Он нарушил субординацию
2022.10.24 12:31
1
Воспитанник ЦСКА Адамс перешел из «Ислочи» в «Ротор»
2019.12.23 17:58
2
Адамс находится на просмотре в «Торпедо»
2016.01.29 16:15
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