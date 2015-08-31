Лайонел Адамс - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Лайонел
|Отчество
|Расакович
|Фамилия
|Адамс
|Команда
|Туран
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 августа 1994 (28 лет)
|Рост
|189
|Вес
|88
|Имя
|Лайонел
|Отчество
|Расакович
|Фамилия
|Адамс
|Команда
|Туран
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 августа 1994 (28 лет)
|Рост
|189
|Вес
|88
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|КАМАЗ
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.11.2015
|88' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|25.11.2015
|Был в запасе
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|0:1
|Тюмень (Тюмень)
|21.11.2015
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|2:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|08.11.2015
|90' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:2
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|15.10.2015
|Был в запасе
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:2
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|31.08.2015
|Был в запасе
|Волга (Нижний Новгород)
|2:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)