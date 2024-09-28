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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Тобол - Шахтер Караганда
Тобол - Шахтер Караганда: обзор матча 28 сентября 2024
Тобол
28.09.2024, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Шахтер Караганда
88'
А. Зуев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тобол - Шахтер Караганда
Желтая карточка
Е. Тапалов
90'
+4
Замена
Р. Божко
️️️️
А. Эль-Мессауди
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Л. Адамс
ГОЛ! 1:0!
А. Зуев
88'
85'
Замена
М. Николич
️️️️
Ф. Стаменкович
Пенальти не реализован!
И. Чесноков
79'
Замена
Е. Тапалов
️️️️
Д. Энен
73'
Замена
А. Зуев
️️️️
И. Иванович
73'
68'
Желтая карточка
Р. Каньяс
Замена
Р. Кошта
️️️️
Ц. Мосиашвили
62'
59'
Замена
И. Ашортия
️️️️
Е. Козлов
16'
Желтая карточка
Д. Рыжук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тобол
92
Стас Покатилов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
8
Давид Энен
ЛВ
6
Эссьен Эдедем
ОП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
11
Игор Иванович
ПВ
17
Ислам Чесноков
ПВ
Главный тренер
Милич Чурчич
Шахтер Караганда
1
Егор Цуприков
ВР
66
Франсиско Кампо
ЦЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
88
Рохер Каньяс
ОП
80
Йован Илич
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
9
Айбар Абдулла
ЦФ
97
Милан Джокич
ЦФ
7
Евгений Козлов
ЦФ
33
Лайонел Адамс
ЦФ
Главный тренер
Константин Емельянов
Тобол
35
Юрий Мелихов
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
25
Роман Божко
ЦЗ
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
20
Еркин Тапалов
ОП
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
99
Педру Эужениу
ПВ
19
Руй Кошта
ЦФ
Шахтер Караганда
1
Андрей Шабанов
ВР
68
Александр Мигунов
ЦЗ
6
Милош Николич
ЦЗ
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
23
Руслан Туткышев
ОП
7
Максим Драченко
ЦП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
10
Имеда Ашортия
ЦФ
4-2-1-3
92
Покатилов
3
Асранкулов
45
Миладинович
5
Ндиайе
5
Габараев
6
Эдедем
11
Эль-Мессауди
10
Мосиашвили
8
Энен
11
Иванович
17
Чесноков
3-1-2-4
1
Цуприков
66
Кампо
5
Стаменкович
2
Рыжук
88
Каньяс
80
Илич
11
Лисакович
33
Адамс
7
Козлов
97
Джокич
9
Абдулла
11
Эль-Мессауди
25
Божко
25
Божко
11
Эль-Мессауди
8
Энен
20
Тапалов
20
Тапалов
8
Энен
11
Иванович
17
Зуев
17
Зуев
11
Иванович
10
Мосиашвили
19
Кошта
19
Кошта
10
Мосиашвили
5
Стаменкович
6
Николич
6
Николич
5
Стаменкович
7
Козлов
10
Ашортия
10
Ашортия
7
Козлов
Остались в запасе
Тобол
Шахтер Караганда
35
Юрий Мелихов
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
99
Педру Эужениу
ПВ
Главный тренер
Милич Чурчич
1
Андрей Шабанов
ВР
68
Александр Мигунов
ЦЗ
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
23
Руслан Туткышев
ОП
7
Максим Драченко
ЦП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
Главный тренер
Константин Емельянов
Остались в запасе
35
Юрий Мелихов
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
99
Педру Эужениу
ПВ
Остались в запасе
1
Андрей Шабанов
ВР
68
Александр Мигунов
ЦЗ
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
23
Руслан Туткышев
ОП
7
Максим Драченко
ЦП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Константин Емельянов
Статистика матча Тобол - Шахтер Караганда
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Информация о матче
Стадион:
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