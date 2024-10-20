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  • «Кайсар» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

«Кайсар» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

20 октября 2024, 13:50
Кайсар
20.10.2024, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
5 : 1
Завершен
Шахтер Караганда
27' А. Жаксылыков 33' А. Жаксылыков 47' А. Жаксылыков 54' Р. Юденков 73' J. Kameni
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсар
88
Степан Сикач
ВР
40
Гиорги Кобуладзе
ЛЗ
17
Куаныш Калмуратов
ЛЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
15
Йован Пайович
ЦЗ
56
Руслан Юденков
ЦЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
5
Горан Миложко
ОП
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Шахтер Караганда
1
Егор Цуприков
ВР
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
66
Франсиско Кампо
ЦЗ
88
Рохер Каньяс
ОП
80
Йован Илич
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
9
Айбар Абдулла
ЦФ
10
Имеда Ашортия
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
Главный тренер
Константин Емельянов
Кайсар
55
A. Hayrapetyan
ВР
1
Нуримжан Салайдин
ВР
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
77
Василий Совпель
ОП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
99
Junior Kameni
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
Шахтер Караганда
76
Владислав Лошкарев
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
6
Милош Николич
ЦЗ
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
68
Александр Мигунов
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
23
Руслан Туткышев
ОП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
7
Евгений Козлов
ЦФ
3-4-2-1
88
Сикач
18
Прындета
15
Пайович
56
Юденков
17
Калмуратов
10
Нарзилдаев
5
Миложко
40
Кобуладзе
73
Жалмукан
7
Алтынбеков
40
Жаксылыков
4-1-2-3
1
Цуприков
5
Стаменкович
33
Адамс
66
Кампо
2
Рыжук
88
Каньяс
80
Илич
11
Лисакович
9
Таттыбаев
10
Ашортия
9
Абдулла
17
Калмуратов
5
Кенесбек
5
Кенесбек
17
Калмуратов
73
Жалмукан
77
Совпель
77
Совпель
73
Жалмукан
5
Миложко
9
Бородин
9
Бородин
5
Миложко
7
Алтынбеков
99
99
7
Алтынбеков
18
Прындета
29
Махан
29
Махан
18
Прындета
Лисакович
18
Назымханов
18
Назымханов
Лисакович
10
Ашортия
7
Козлов
7
Козлов
10
Ашортия
Остались в запасе
Кайсар
Шахтер Караганда
55
A. Hayrapetyan
ВР
1
Нуримжан Салайдин
ВР
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
76
Владислав Лошкарев
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
6
Милош Николич
ЦЗ
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
68
Александр Мигунов
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
23
Руслан Туткышев
ОП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
Главный тренер
Константин Емельянов
Остались в запасе
55
A. Hayrapetyan
ВР
1
Нуримжан Салайдин
ВР
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Остались в запасе
76
Владислав Лошкарев
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
6
Милош Николич
ЦЗ
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
68
Александр Мигунов
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
23
Руслан Туткышев
ОП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
Главный тренер
Виктор Кумыков
Главный тренер
Константин Емельянов
Статистика матча Кайсар - Шахтер Караганда
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Кайсар» против «Шахтера», 23-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября 2024 в 146:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайсар»«Шахтер»

«Кайсар» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Шахтер Караганда Кайсар
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