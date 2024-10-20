20.10.2024, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
5 : 1
Завершен
Составы команд
Кайсар
Кайсар
3-4-2-1
88
Сикач
18
Прындета
15
Пайович
56
Юденков
17
Калмуратов
10
Нарзилдаев
5
Миложко
40
Кобуладзе
73
Жалмукан
7
Алтынбеков
40
Жаксылыков
4-1-2-3
1
Цуприков
5
Стаменкович
33
Адамс
66
Кампо
2
Рыжук
88
Каньяс
80
Илич
11
Лисакович
9
Таттыбаев
10
Ашортия
9
Абдулла
17
Калмуратов
5
Кенесбек
5
Кенесбек
17
Калмуратов
73
Жалмукан
77
Совпель
77
Совпель
73
Жалмукан
5
Миложко
9
Бородин
9
Бородин
5
Миложко
7
Алтынбеков
99
99
7
Алтынбеков
18
Прындета
29
Махан
29
Махан
18
Прындета
Лисакович
18
Назымханов
18
Назымханов
Лисакович
10
Ашортия
7
Козлов
7
Козлов
10
Ашортия
Остались в запасе
Кайсар
Шахтер Караганда
55
A. Hayrapetyan
ВР
1
Нуримжан Салайдин
ВР
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
76
Владислав Лошкарев
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
6
Милош Николич
ЦЗ
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
68
Александр Мигунов
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
23
Руслан Туткышев
ОП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
Главный тренер
Константин Емельянов
Остались в запасе
55
A. Hayrapetyan
ВР
1
Нуримжан Салайдин
ВР
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Остались в запасе
76
Владислав Лошкарев
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
6
Милош Николич
ЦЗ
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
68
Александр Мигунов
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
23
Руслан Туткышев
ОП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
Главный тренер
Виктор Кумыков
Главный тренер
Константин Емельянов
Статистика матча Кайсар - Шахтер Караганда
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Кайсар» против «Шахтера», 23-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября 2024 в 146:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайсар» – «Шахтер»
- Матч можно посмотреть на канале «QFL».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»