- 27 апреля 2022
- 13:52 Адиев: «Я возглавил сборную Казахстана. Контракт пока не подписан»
- 09:56 Россиянин Адиев – основной кандидат на пост тренера сборной Казахстана
- 19 февраля 2022
- 19:34 Товарищеский матч. «Спартак» победил «Шахтер» из Караганды. Забили Ларссон, Николсон и Рассказов 16
- 6 января 2022
- 16:25 Адиев: «Протесты в Казахстане скажутся на футболе. Как здесь чемпионат проводить?» 3
- 17 апреля 2021
- 12:25 Официально: Адиев – новый тренер «Шахтера» из Караганды
- 16 апреля 2021
- 00:51 «Чемпионат»: Адиев возглавит «Шахтeр» из Караганды 3
- 14 июня 2020
- 13:46 Журналист Кожахмет: «Экс-тренера «Спартака» Грозного «Шахтер» К завтра отправит в отставку» 31
- 27 апреля 2020
- 17:56 Грозный: «Руководству РЖД было бы корректно автоматически продлить контракт Семина на пять лет»
- 11 ноября 2018
- 15:00 Фото Аршавин провел последний матч за «Кайрат» 13
- 11:46 Аршавин не попал в стартовый состав на последний матч в «Кайрате» 7
- 5 августа 2018
- 20:16 Аршавин в компенсированное время принес «Кайрату» ничью в Караганде 7
- 23 ноября 2016
- 10:57 Чернышов: «В Казахстане барана резали перед началом сезона на удачу, а затем – съели» 4
- 11 июня 2016
- 16:26 Видео Голевой пас Аршавина помогу «Кайрату» уничтожить «Шахтер» 2
- 16 апреля 2016
- 20:08 Тесак: «Аршавин – большой мастер, мы хорошо понимаем друг друга» 2
- 17 февраля 2016
- 14:57 Арзуманян перешел из «Амкара» в карагандинский «Шахтер» 1
- 16 декабря 2015
- 12:21 Нидергаус: «Шахтер» не может позволить себе покупку Кержакова»