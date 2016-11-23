Чернышов: «В Казахстане барана резали перед началом сезона на удачу, а затем – съели»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов, который сейчас занимает аналогичную должность в «Спартаке» из Суботицы, вспомнил отрезок своей карьеры, проведенной в чемпионате Казахстана.

– Когда «Шахтер» из Караганды играл в еврокубках, там прямо на стадионе барана зарезали – на удачу. Какие необычные вещи вас в Казахстане удивляли?

– У нас то же самое было. Перед началом сезона вся команда собралась на искусственном поле, пришел местный священник – мулла, прочитал молитву. После этого наш массажист взял нож, – я, правда, на это уже не смотрел, – и перерезал горло барану. Потом вратари взяли его кровь и обмазывали ею штанги ворот. Затем этого барана варили, и был обед.

– Казахский чемпионат можно считать богатым?

– Тогда финансы в нем были достаточно большими. Но казахи постоянно метались из стороны в сторону. Привозили много иностранных футболистов, давали некоторым легионерам вознаграждение, чтобы они получали гражданство и играли за их сборную. Но очень мало денег вкладывалось в инфраструктуру, в развитие детско-юношеского футбола. Я до сих пор общаюсь с некоторыми людьми, мне рассказывают, что сейчас в том же Уральске, например, пошли по другому пути: там открыли два стадиона для детей. Кажется, в Казахстане поняли, что развитие нужно начинать с низов.