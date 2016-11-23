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  • Чернышов: «В Казахстане барана резали перед началом сезона на удачу, а затем – съели»

Чернышов: «В Казахстане барана резали перед началом сезона на удачу, а затем – съели»

23 ноября 2016, 10:57
4

Бывший главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов, который сейчас занимает аналогичную должность в «Спартаке» из Суботицы, вспомнил отрезок своей карьеры, проведенной в чемпионате Казахстана.

– Когда «Шахтер» из Караганды играл в еврокубках, там прямо на стадионе барана зарезали – на удачу. Какие необычные вещи вас в Казахстане удивляли?

– У нас то же самое было. Перед началом сезона вся команда собралась на искусственном поле, пришел местный священник – мулла, прочитал молитву. После этого наш массажист взял нож, – я, правда, на это уже не смотрел, – и перерезал горло барану. Потом вратари взяли его кровь и обмазывали ею штанги ворот. Затем этого барана варили, и был обед.

– Казахский чемпионат можно считать богатым?

– Тогда финансы в нем были достаточно большими. Но казахи постоянно метались из стороны в сторону. Привозили много иностранных футболистов, давали некоторым легионерам вознаграждение, чтобы они получали гражданство и играли за их сборную. Но очень мало денег вкладывалось в инфраструктуру, в развитие детско-юношеского футбола. Я до сих пор общаюсь с некоторыми людьми, мне рассказывают, что сейчас в том же Уральске, например, пошли по другому пути: там открыли два стадиона для детей. Кажется, в Казахстане поняли, что развитие нужно начинать с низов.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Казахстан. Премьер-Лига Шахтер Караганда Спартак Спартак Сб Акжайык Чернышов Андрей
Комментарии (4)
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super.zenitchik
1479890363
Дикари!
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DIDI 23
1479897530
Понятно. Принесли жертву богам, за тем стало жалко, и решили сами сожрать.
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mihail200606
1479898828
Хороший рецепт успеха... Зачем детский футбол развивать.
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Kulimen
1479903425
Предлагаю и нашей сборной перед каждым матчем резать барана и штанги поливать, и делать все это в прямом эфире, прям во время матча.
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