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Сербия. Суперлига
Команды
Спартак Сб
€ 6 млн
Спартак Сб
Суботица
Сербия. Суперлига
Стадион:
Городской
Сайт:
http://www.fkspartak.com/
Тренер:
Душан Джорджевич
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Станкович прокомментировал победу над сербским «Спартаком»
2025.07.13 20:34
4
Реакция Станковича на первый гол Заболотного за «Спартак»
2025.07.13 19:52
9
Товарищеский матч. «Спартак» разгромил сербский клуб
2025.07.13 18:53
20
Трансляция
«Спартак» – «Спартак Суботица»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июля 2025
2025.07.13 15:50
Фото
«Спартак» проведет матч с зарубежным «Спартаком»
2025.07.03 14:05
Кержаков подпишет в «Кайрат» игрока своего бывшего клуба
2024.06.27 10:42
«Акрон» претендует на хавбека «Спартака» из Сербии
2024.06.26 15:03
1
Видео
В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового
2024.03.13 08:21
1
Фото
«Рубин» арендовал вингера сербского «Спартака»
2024.02.22 16:09
Стало известно, где живет Александр Кержаков
2024.02.21 20:20
8
Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами
2023.12.16 12:36
1
Божович: «Не понимаю, почему Кержакова уволили из «Спартака»
2023.11.16 13:00
Михаил Кержаков отреагировал на увольнение брата из сербского «Спартака»
2023.11.16 10:51
3
Семин высказался об увольнении Кержакова из сербского «Спартака»
2023.11.14 19:56
Президент сербского «Спартака» ответил на слухи об увольнении Кержакова по политическим причинам
2023.11.14 16:35
1
В сербском «Спартаке» назвали причины увольнения Кержакова
2023.11.14 14:46
2
Петржела прокомментировал отставку Кержакова из сербского «Спартака»
2023.11.14 09:21
4
⚡️ Кержакова уволили из сербского «Спартака» – он проработал в клубе менее пяти месяцев
2023.11.13 23:46
11
Кержаков ответил, где чемпионат сильнее – в России или Сербии
2023.11.12 13:57
1
Кержаков рассказал, как в Сербии относятся к русским
2023.11.12 11:02
«Спартак» Кержакова вылетел из Кубка Сербии от команды второй лиги
2023.11.02 01:40
2
Президент «Спартака» из Суботицы: «Кержаков не спрашивал нас о возможности получить сербский паспорт»
2023.10.27 13:08
Кержаков заявил о долге «Кармиотиссы» – киприоты ответили
2023.10.16 16:56
1
Кержаков ответил, за кого болеет в НХЛ
2023.10.16 15:50
Кержаков рассказал, каких тренеров недолюбливает Мостовой
2023.10.16 13:24
Кержаков рассказал об отношениях с Широковым на фоне разногласий по СВО
2023.10.16 12:35
5
Кержаков ответил, готов ли он возглавить московский «Спартак»
2023.10.16 11:28
7
Кержаков рассказал о своей зарплате в сербском «Спартаке»
2023.10.16 09:57
1
«Спартак» Кержакова сенсационно победил на выезде участника Лиги Европы
2023.10.08 23:12
2
В сербском «Спартаке» назвали условие продления контракта с Кержаковым и цель на сезон
2023.10.05 15:14
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