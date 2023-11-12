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    • Кержаков ответил, где чемпионат сильнее – в России или Сербии

    Кержаков ответил, где чемпионат сильнее – в России или Сербии

    Главный тренер сербского «Спартака» Александр Кержаков сравнил чемпионаты Сербии и России.

    «Первое, что бы я отметил, это плохую инфраструктуру, она хуже, чем у нас. Наверное, у нескольких команд есть нормальная инфраструктура. Почти везде старые стадионы, за исключением нескольких клубов.

    Что касается уровня, то у лидеров чемпионата он приличный, это четыре-пять команд, которые выделяются на фоне остальных. Остальные примерно все одного уровня.

    Российский чемпионат сильнее чемпионата Сербии. Это даже не обсуждается. По уровню мастерства игроков. Уровень лидеров российского чемпионата выше лидеров чемпионата Сербии, если говорить о длительном отрезке. На коротком – все может произойти», – сказал Кержаков.

    • Тренер в Суботице с июня.
    • Команда идет в чемпионате 9-й.
    • Сегодня, 12 ноября, «Спартак» сыграет с «Явором».

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    Источник: ТАСС

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    12.11.2023 13:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25

      ZeBolotny 13 ноября, 09:02

      Ну да, конечно! Я думаю, что "Црвена Звезда" и "Партизан" способны "прибить" любой наш клуб из РПЛ!

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