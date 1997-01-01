Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Сербия. Суперлига
Команды
Спартак Сб
Результаты
€ 5,83 млн
Спартак Сб - результаты матчей
Суботица
Сербия. Суперлига
Стадион:
Городской
Сайт:
http://www.fkspartak.com/
Тренер:
Душан Джорджевич
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Сербия. Суперлига. 2025/2026
Товарищеские матчи. 2025
Сербия. Суперлига. 2024/2025
Сербия. Суперлига. 2023/2024
Лига Европы. 2018/2019
Лига Европы. 2010/2011
24.05 | 20:30
Раднички
2 : 1
Спартак Сб
16.05 | 21:00
Спартак Сб
0 : 1
ИМТ Белград
10.05 | 19:30
Спартак Сб
0 : 3
Напредак
03.05 | 20:30
Младост
2 : 1
Спартак Сб
27.04 | 19:00
Раднички 1923
4 : 0
Спартак Сб
23.04 | 21:00
Спартак Сб
1 : 4
ТСЦ Бачка Топола
19.04 | 18:30
Явор
1 : 0
Спартак Сб
09.04 | 20:00
Црвена Звезда
3 : 2
Спартак Сб
04.04 | 19:00
Спартак Сб
1 : 2
Явор
20.03 | 19:00
Спартак Сб
1 : 3
Радник
14.03 | 16:00
Раднички
0 : 2
Спартак Сб
08.03 | 18:00
Спартак Сб
0 : 1
ИМТ Белград
01.03 | 17:30
Напредак
1 : 1
Спартак Сб
22.02 | 18:00
Спартак Сб
3 : 3
Раднички 1923
14.02 | 17:00
Партизан
2 : 1
Спартак Сб
08.02 | 17:00
Спартак Сб
0 : 3
Железничар
01.02 | 16:30
Нови Пазар
2 : 2
Спартак Сб
21.12 | 17:00
Спартак Сб
1 : 3
Чукарички
14.12 | 15:00
Младост
0 : 0
Спартак Сб
08.12 | 21:00
Спартак Сб
1 : 2
ТСЦ Бачка Топола
29.11 | 18:30
Войводина
2 : 0
Спартак Сб
22.11 | 21:30
Спартак Сб
2 : 2
ОФК
09.11 | 18:00
Спартак Сб
2 : 3
Црвена Звезда
01.11 | 18:00
Явор
1 : 1
Спартак Сб
25.10 | 18:00
Радник
2 : 0
Спартак Сб
19.10 | 20:30
Спартак Сб
2 : 0
Раднички
05.10 | 18:00
ИМТ Белград
1 : 0
Спартак Сб
28.09 | 18:00
Спартак Сб
2 : 1
Напредак
20.09 | 16:00
Раднички 1923
2 : 0
Спартак Сб
14.09 | 20:30
Спартак Сб
2 : 5
Партизан
31.08 | 22:00
Железничар
1 : 1
Спартак Сб
24.08 | 21:00
Спартак Сб
1 : 1
Нови Пазар
15.08 | 21:00
Чукарички
2 : 1
Спартак Сб
09.08 | 21:00
Спартак Сб
1 : 1
Младост
02.08 | 21:00
ТСЦ Бачка Топола
2 : 0
Спартак Сб
27.07 | 22:00
Спартак Сб
1 : 3
Войводина
21.07 | 21:00
ОФК
1 : 3
Спартак Сб
Главные новости
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
11:40
Стало известно, кто может сменить Переса на посту президента «Реала»
11:11
2
Расписание матчей РПЛ на 7 ноября 2026
10:59
2
Бывшая жена Сафонова хочет отсудить у него половину доходов и автомобиль
10:55
7
Фаны «Локомотива» вызвали команду на мужской разговор
10:53
6
Реакция Хабиба на уход Роналду из сборной Португалии
10:46
1
Геркус вынес вердикт тренеру РПЛ: «Я бы менял уже его»
10:34
7
Губерниев посоветовал «Локомотиву» нового тренера: «С ним команда поборется за золото на следующий сезон»
09:59
16
Президент ФИФА Инфантино принял решение по расширению ЧМ с 48 до 64 команд
09:35
12
«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+