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Сербия. Суперлига
Команды
Спартак Сб
Состав
€ 5,83 млн
Спартак Сб - состав команды
Суботица
Сербия. Суперлига
Стадион:
Городской
Сайт:
http://www.fkspartak.com/
Тренер:
Душан Джорджевич
Состав
Статистика
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Вулич Александр
Вра
25
€ 0.5 млн
12
Дулич Марин
Вра
22
€ 0.2 млн
45
Nikola Grujic
Вра
-
15
Суботич Лука
Защ
23
€ 0.8 млн
16
Коларич Даниель
Защ
21
€ 0.7 млн
28
Билинги Йохан
Защ
27
€ 0.5 млн
33
Кувельич Никола
Защ
29
€ 0.4 млн
49
Крсманович Неманья
Защ
23
€ 0.35 млн
2
Секулич Борис
Защ
35
€ 0.075 млн
19
Милунович Неманья
Защ
37
€ 0.05 млн
25
Kudu Shama Abdul
Защ
-
70
Томович Стефан
Пол
25
€ 0.8 млн
14
Йочич Велько
Пол
20
€ 0.6 млн
21
Бабич Илия
Пол
24
€ 0.5 млн
27
Антонио Лео
Пол
29
€ 0.15 млн
99
Brian Ramírez
Пол
-
7
Холендер Филип
Нап
32
€ 0.2 млн
9
Lincoln
Нап
-
10
Ezequiel
Нап
-
30
Daniel James Wisdom
Нап
-
Всего игроков: 20, из них вратарей: 3, защитников: 8, полузащитников: 5, нападающих: 4
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