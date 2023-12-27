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Главные новости
4 февраля
11:46
Николич: «РПЛ была шестой лигой Европы»
5
30 января
21:21
Фото
Сербский клуб представил Игнатьева
2
29 января
21:55
Игнатьев подписал контракт с новым клубом
1
28 января
16:55
Игнатьев выбрал новую команду – она из Сербии
8
27 января
13:59
Фото
35-летний Матич подписал контракт с новым клубом
2
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Все новости
9 февраля
16:56
Видео
Игнатьев спел «Катюшу» на ужине в новой команде
8 февраля
22:24
Несколько бывших сербских игроков РПЛ посетят матч Россия – Сербия
4 февраля
11:46
Николич: «РПЛ была шестой лигой Европы»
5
30 января
22:22
Игнатьев прокомментировал свой переход в сербский клуб
21:21
Фото
Сербский клуб представил Игнатьева
2
29 января
21:55
Игнатьев подписал контракт с новым клубом
1
28 января
16:55
Игнатьев выбрал новую команду – она из Сербии
8
27 января
13:59
Фото
35-летний Матич подписал контракт с новым клубом
2
26 января
14:40
Игнатьев выбирает между клубами из двух европейских стран
1
23 января
21:46
Фото
«Сочи» разорвал контракт с защитником, который провел в клубе 5,5 года
2
22 января
21:40
Тихонов назвал лучшего легионера в истории «Спартака»
2
00:39
Серия А. «Ювентус» разгромил «Лечче» (3:0) и возглавил таблицу, у Влаховича дубль
1
16 января
23:58
«Црвена Звезда» потребовала от «Краснодара» увеличить предложение по Букари
4
17:45
«Краснодар» предложил 8 миллионов за вингера сборной Ганы
2
15 января
21:18
Реакция Ивича на трансфер Ахметова в «Зенит»
3
10 января
08:24
Бывший футболист «Ростова» Канга мог сфальсифицировать свою личность
8
6 января
11:58
Лучший бомбардир чемпионата Сербии заинтересовал несколько клубов РПЛ
1
4 января
00:15
«Зенит» близок к покупке Миятовича
6
27 декабря 2023
09:15
Ивич рассказал, что его потрясло в России: «Поздравляю жителей страны с этим»
24
26 декабря 2023
14:55
Ивич рассказал, о чем сейчас молится
1
25 декабря 2023
13:18
Ивич назвал самого счастливого человека России
3
11:48
Ивич назвал любимого русского писателя
09:22
Ивич раскрыл свои первые слова Галицкому
2
07:59
Ивич – о стиле «Краснодара»: «Бывает, счета 1:0 вполне достаточно»
1
23 декабря 2023
22:14
«Рубин» уличил Деспотовича во лжи
2
19:47
Деспотович назвал клуб РПЛ, с которым ведет переговоры
3
22 декабря 2023
21:52
Агент 18-летнего сербского форварда оценил возможность перехода игрока в «Спартак»
4
20 декабря 2023
22:08
Гол экс-игрока ЦСКА помог «Партизану» победить «Црвену Звезду» в сербском «класико»
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