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ИМТ Белград
€ 5,10 млн
ИМТ Белград
Белград
Сербия. Суперлига
Стадион:
Вождовац
Сайт:
http://fkimt.rs/
Тренер:
Небойша Яндрич
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Экс-вингер «Локомотива» и «Сочи» нашел новый клуб после ухода из РПЛ
18 сентября
«Динамо Мх» победило европейский клуб в дебютном матче Евсеева
19 января
«Динамо Мх» раскрыло европейских соперников по зимним сборам
3 января
1
Трансфер Луковича в «Спартак» сорвался
2024.01.06 11:25
4
Агент 18-летнего сербского форварда оценил возможность перехода игрока в «Спартак»
2023.12.22 21:52
3
Фото
Возможный новичок «Спартака» выложил фото Промеса в соцсетях
2023.12.18 18:47
5
«Спартак» определился с размером предложения по Луковичу
2023.12.16 14:00
2
Агент 18-летнего сербского форварда ответил на вопрос об интересе «Спартака» и «Динамо»
2023.12.14 19:25
«Спартак» и «Динамо» поспорят за 18-летнего бомбардира из Сербии
2023.12.14 08:16
2
Фото
Экс-спартаковец Зуев живет в Сербии в одном районе с лучшим теннисистом мира
2023.11.03 18:33
4
Фото
Экс-спартаковец Зуев перешел в клуб из европейской столицы
2023.09.15 21:21
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Иванов – о 90-х годах: «Хотелось бы, чтобы сейчас такого не повторилось»
14:55
1
Бышовец сказал, что погубило Галактионова в «Локомотиве»
14:45
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14:21
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13:40
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Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
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14
Семин отреагировал на увольнение Галактионова из «Локомотива»
13:13
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12:59
3
Ловчев сказал, что ждет Батракова в «Галатасарае»
12:37
9
«Локомотив» предостерегли от назначения Евсеева: «Команда с ним точно вылетит из РПЛ»
12:18
8
Галактионова не уволили, но он уже попрощался с командой
11:58
2
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