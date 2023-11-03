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    • Экс-спартаковец Зуев живет в Сербии в одном районе с лучшим теннисистом мира

    Экс-спартаковец Зуев живет в Сербии в одном районе с лучшим теннисистом мира

    Футболист ИМТ Александр Зуев встретился в Белграде с теннисистом Новаком Джоковичем. Они живут в одном районе.

    «Оказалось, что живем в одном районе. Новак – очень простой и искренний парень», – написал Зуев.

    • Казахстанец выступает в Сербии с сентября.
    • У 27-летнего казахстанца 27 матчей за «Спартак», 4 ассиста.
    • Джокович – 1-я ракетка мира, рекордсмен по титулам Большого шлема в мужском одиночном разряде (24).

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.11.2023 18:33
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      timkuranov 3 ноября, 20:54

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      Рейтинг: +3606

      momwig_ 3 ноября, 20:00

      "Казахстанец" доставило. Тогда я - армянин.

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      Рейтинг: +9435

      vladik12 > momwig_ 3 ноября, 20:20

      Он играет за Казахстан, у него гражданство этой страны.

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      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte > vladik12 3 ноября, 20:43

      Гыыы..Получается momwig_ армянин )))

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      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte 3 ноября, 18:39

      Девушка на фото, которая снимает, зачетная.Чья, Джоковича или Зуева ?

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      Рейтинг: +9435

      vladik12 > googlechromovvkontakte 3 ноября, 20:20

      Зуева, конечно.

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      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte > vladik12 3 ноября, 20:40

      Тогда ждем от Бомбы статью под заголовком---"Девушка игрока сборной Казахстана и экс спартаковца , показала свои прелелести " )))

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