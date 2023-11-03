Экс-спартаковец Зуев живет в Сербии в одном районе с лучшим теннисистом мира

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Футболист ИМТ Александр Зуев встретился в Белграде с теннисистом Новаком Джоковичем. Они живут в одном районе.
«Оказалось, что живем в одном районе. Новак – очень простой и искренний парень», – написал Зуев.
- Казахстанец выступает в Сербии с сентября.
- У 27-летнего казахстанца 27 матчей за «Спартак», 4 ассиста.
- Джокович – 1-я ракетка мира, рекордсмен по титулам Большого шлема в мужском одиночном разряде (24).