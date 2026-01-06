Экс-игроки «Спартака» и «Ахмата» подписали контракты с казахстанским клубом

Бывший вингер «Спартака» Александр Зуев продлил контракт с «Тоболом» на 2026 год.
Игрок выступает за клуб из Костаная с лета 2024-го.
29-летний Зуев принадлежал «Спартаку» в 2013–2018 годах и провел за первую команду красно-белых 27 матчей. Еще он играл за «Крылья Советов», «Ростов», «Рубин», «Химки», тульский «Арсенал» и сербский ИМТ.
Также «Тобол» подписал марокканского полузащитника Амина Талаля, об уходе которого 5 января сообщил «Ахмат».
- Зуев родился в Костанае. Он выступал за молодежную и юношеские сборные России, но с 2023 года стал играть за сборную Казахстана.
- 29-летний Талаль в этом сезоне провел за «Ахмат» 4 матча. Он выступал за клуб из Грозного с февраля 2024 года.
Источник: страница ФК «Тобол» в соцсети VK