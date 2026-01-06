Экс-игроки «Спартака» и «Ахмата» подписали контракты с казахстанским клубом

Бывший вингер «Спартака» Александр Зуев продлил контракт с «Тоболом» на 2026 год.

Игрок выступает за клуб из Костаная с лета 2024-го.

29-летний Зуев принадлежал «Спартаку» в 2013–2018 годах и провел за первую команду красно-белых 27 матчей. Еще он играл за «Крылья Советов», «Ростов», «Рубин», «Химки», тульский «Арсенал» и сербский ИМТ.

Также «Тобол» подписал марокканского полузащитника Амина Талаля, об уходе которого 5 января сообщил «Ахмат».