Агент 18-летнего сербского форварда оценил возможность перехода игрока в «Спартак»

Раде Дуньич, агент 18-летнего нападающего сербского ИМТ Милоша Луковича, высказался о возможном переходе форварда в «Спартак».

«Сегодня мы играем последнюю игру в осенней части чемпионата и сосредоточены на ней. Мы хорошего мнения о «Спартаке» и не против того, чтобы Милош продолжил там свою карьеру. Но скоро мы рассмотрим все официальные предложения по Милошу и тогда решим, какое будет лучшим для него», – сказал Дуньич.