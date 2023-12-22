Агент 18-летнего сербского форварда оценил возможность перехода игрока в «Спартак»

Раде Дуньич, агент 18-летнего нападающего сербского ИМТ Милоша Луковича, высказался о возможном переходе форварда в «Спартак».
«Сегодня мы играем последнюю игру в осенней части чемпионата и сосредоточены на ней. Мы хорошего мнения о «Спартаке» и не против того, чтобы Милош продолжил там свою карьеру. Но скоро мы рассмотрим все официальные предложения по Милошу и тогда решим, какое будет лучшим для него», – сказал Дуньич.
- Ранее сообщалось о том, что «Спартак» проявляет интерес к сербскому форварду.
- В текущем сезоне Лукович забил 10 голов и отдал 1 результативную передачу в 19 матчах ИМТ во всех турнирах.
Источник: Sport24