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  • Агент 18-летнего сербского форварда оценил возможность перехода игрока в «Спартак»

Агент 18-летнего сербского форварда оценил возможность перехода игрока в «Спартак»

22 декабря 2023, 21:52
3

Раде Дуньич, агент 18-летнего нападающего сербского ИМТ Милоша Луковича, высказался о возможном переходе форварда в «Спартак».

«Сегодня мы играем последнюю игру в осенней части чемпионата и сосредоточены на ней. Мы хорошего мнения о «Спартаке» и не против того, чтобы Милош продолжил там свою карьеру. Но скоро мы рассмотрим все официальные предложения по Милошу и тогда решим, какое будет лучшим для него», – сказал Дуньич.

  • Ранее сообщалось о том, что «Спартак» проявляет интерес к сербскому форварду.
  • В текущем сезоне Лукович забил 10 голов и отдал 1 результативную передачу в 19 матчах ИМТ во всех турнирах.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак ИМТ Белград
Комментарии (3)
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odessakmv
1703301833
нет, не с Спартак и не в Зенит, в обоих загубят... если и ехать в таком возрасте в Россию: то в ЦСКА или Локо.... (в КС или Динамо - агент не даст перейти....), но лучше не дергаться, а воспользоваться своим шансом в родном клубе и набраться за пару лет опыта, а то будет как сотни безвестно канувших "молодых и перспективных"....
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alefreddy
1707590690
для конкуренции даже очень неплохо
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