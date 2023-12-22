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    • Агент 18-летнего сербского форварда оценил возможность перехода игрока в «Спартак»

    Агент 18-летнего сербского форварда оценил возможность перехода игрока в «Спартак»

    Раде Дуньич, агент 18-летнего нападающего сербского ИМТ Милоша Луковича, высказался о возможном переходе форварда в «Спартак».

    «Сегодня мы играем последнюю игру в осенней части чемпионата и сосредоточены на ней. Мы хорошего мнения о «Спартаке» и не против того, чтобы Милош продолжил там свою карьеру. Но скоро мы рассмотрим все официальные предложения по Милошу и тогда решим, какое будет лучшим для него», – сказал Дуньич.

    • Ранее сообщалось о том, что «Спартак» проявляет интерес к сербскому форварду.
    • В текущем сезоне Лукович забил 10 голов и отдал 1 результативную передачу в 19 матчах ИМТ во всех турнирах.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6486

      ПалкоВводецъ (returned) 28 минут назад

      Нельзя пацану в таком возрасте в свинарню. Столь юная нежная психика будет надломлена в нетрадиционном клубе. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +5172

      шахта Заполярная > ПалкоВводецъ (returned) 7 минут назад

      Это ты про педикулезных

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