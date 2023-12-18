Возможный новичок «Спартака» выложил фото Промеса в соцсетях

Нападающий «ИМТ Белград» Милош Лукович, которого хочет купить «Спартак», опубликовал в сторис фотографию Квинси Промеса.

Возможно, 18-летний футболист намекнул на скорый переход в московский клуб, потому что никаких других мотивов для размещения подобного фото не прослеживается.