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    • Возможный новичок «Спартака» выложил фото Промеса в соцсетях

    Возможный новичок «Спартака» выложил фото Промеса в соцсетях

    Нападающий «ИМТ Белград» Милош Лукович, которого хочет купить «Спартак», опубликовал в сторис фотографию Квинси Промеса.

    Возможно, 18-летний футболист намекнул на скорый переход в московский клуб, потому что никаких других мотивов для размещения подобного фото не прослеживается.

    • «Спартак» может заплатить за Луковича 5,7 млн евро + 20 процентов от будущей перепродажи.
    • С сербским форвардом предварительно согласован контракт на 4,5 года.
    • Игрок также интересен «Челси».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:47
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +372

      VPERDIV SPARTAK 30 минут назад

      Ну надо же,и картинку надыбал где то))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +519

      WILDLING_HRUNDEL 50 минут назад

      Романтизм)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +955

      TIMOTHY 56 минут назад

      Дрюжьба намечается)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6361

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Любовничек? Так его скоро посОдят! Гыгыгы

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37328

      VVM1964 > ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Кто о чем, а у лазурных только одни мысли в голове (((

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2019

      Дубина > VVM1964 1 час назад

      Так блекло-голубой) Че говорить то дальше(((
      Там в голове жопы баня любовник голубая луна и так далее.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7053

      fakeid 1 час назад

      лучше бы выложил фотку промкваса, роющегося в тульской помойке)

      2
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