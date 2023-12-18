Возможный новичок «Спартака» выложил фото Промеса в соцсетях

Ну надо же,и картинку надыбал где то))
Нападающий «ИМТ Белград» Милош Лукович, которого хочет купить «Спартак», опубликовал в сторис фотографию Квинси Промеса.
Возможно, 18-летний футболист намекнул на скорый переход в московский клуб, потому что никаких других мотивов для размещения подобного фото не прослеживается.
- «Спартак» может заплатить за Луковича 5,7 млн евро + 20 процентов от будущей перепродажи.
- С сербским форвардом предварительно согласован контракт на 4,5 года.
- Игрок также интересен «Челси».