«Спартак» определился с размером предложения по Луковичу

«Спартак» работает над покупкой нападающего «ИМТ Белград» Милоша Луковича.

Московский клуб обсуждает потенциальный трансфер за 5,7 миллиона евро + 20 процентов от будущей перепродажи. Переговоры находятся на продвинутой стадии.

С 18-летним футболистом предварительно согласован контракт на 4,5 года.

«Спартак» не спешит закрывать сделку, поскольку хочет, чтобы это сделал новый спортивный директор.

Однако ситуация может измениться из-за интереса «Челси» к Луковичу. Возможно, такой серьезный конкурент вынудит россиян форсировать переход форварда.