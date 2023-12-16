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    «Спартак» определился с размером предложения по Луковичу

    «Спартак» работает над покупкой нападающего «ИМТ Белград» Милоша Луковича.

    Московский клуб обсуждает потенциальный трансфер за 5,7 миллиона евро + 20 процентов от будущей перепродажи. Переговоры находятся на продвинутой стадии.

    С 18-летним футболистом предварительно согласован контракт на 4,5 года.

    «Спартак» не спешит закрывать сделку, поскольку хочет, чтобы это сделал новый спортивный директор.

    Однако ситуация может измениться из-за интереса «Челси» к Луковичу. Возможно, такой серьезный конкурент вынудит россиян форсировать переход форварда.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6865

      Питерский князь 2 минуты назад

      Грустно на срамтак смотреть, плакать хочется.
      :)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6261

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Загубят парня в свинарне! Дельфин нервно закурил в сторонке. Гыгыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3389

      Suvorov71 > ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Не переживай. сейчас к помойке подъедут хлопцы и вставят тебе очередной член, все будет как всегда, а потом опять вставят, вот и все ПАЛКАВЖОПЕ

      4
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      Рейтинг: +3926

      alefreddy 1 час назад

      хорошо бы подписать может Соболь начнет напрягаться и забивать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1525

      Номэд 1 час назад

      Сейчас дебилоидный питорский Петух какую-нибудь хню, соразмерную своему умственному развитию (не зря же бывший мент), с кучей ошибок родит. Ибо дебил!

      3
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      Рейтинг: +17529

      Алексей З 1 час назад

      Не верю.
      4,5 за 18-го парня не обоснованно много. Пример Ренана в Зените должен послужить уроком. Кто в нашей Лиге в таком возрасте расцвёл и прибавил в ценнике?

      1
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