Агент 18-летнего сербского форварда ответил на вопрос об интересе «Спартака» и «Динамо»

Братислав Ристич, агент нападающего сербского ИМТ Милоша Луковича, рассказал, что форвард интересен большому количеству клубов из Европы.
– Действительно ли «Спартак» и «Динамо» проявляют интерес к Луковичу?
– Многие клубы Европы проявляют большой интерес к Луковичу, так что в зимнее трансферное окно он обязательно совершит переход. С большой долей вероятности, это будет именно европейский клуб.
- 18-летний Лукович в нынешнем сезоне чемпионата Сербии провел 17 матчей, забил 8 мячей и отдал 1 голевую передачу.
- В прошлом сезоне он разделил звание лучшего бомбардира в Первой лиги Сербии – втором по статусе дивизионе, забив 15 голов.
Источник: «Матч ТВ»