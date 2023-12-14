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    • Агент 18-летнего сербского форварда ответил на вопрос об интересе «Спартака» и «Динамо»

    Агент 18-летнего сербского форварда ответил на вопрос об интересе «Спартака» и «Динамо»

    Братислав Ристич, агент нападающего сербского ИМТ Милоша Луковича, рассказал, что форвард интересен большому количеству клубов из Европы.

    – Действительно ли «Спартак» и «Динамо» проявляют интерес к Луковичу?

    – Многие клубы Европы проявляют большой интерес к Луковичу, так что в зимнее трансферное окно он обязательно совершит переход. С большой долей вероятности, это будет именно европейский клуб.

    • 18-летний Лукович в нынешнем сезоне чемпионата Сербии провел 17 матчей, забил 8 мячей и отдал 1 голевую передачу.
    • В прошлом сезоне он разделил звание лучшего бомбардира в Первой лиги Сербии – втором по статусе дивизионе, забив 15 голов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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