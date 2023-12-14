Агент 18-летнего сербского форварда ответил на вопрос об интересе «Спартака» и «Динамо»

Братислав Ристич, агент нападающего сербского ИМТ Милоша Луковича, рассказал, что форвард интересен большому количеству клубов из Европы.

– Действительно ли «Спартак» и «Динамо» проявляют интерес к Луковичу?

– Многие клубы Европы проявляют большой интерес к Луковичу, так что в зимнее трансферное окно он обязательно совершит переход. С большой долей вероятности, это будет именно европейский клуб.