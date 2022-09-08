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- 28 апреля 2022
- 23:03 Фото «Локомотив» объявил о трансфере черногорского форварда Раконьяца 4
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- 1 июля 2021
- 21:33 Товарищеские матчи. «Ростов» разгромил «Муру», «Краснодар» и «Арсенал» проиграли 1
- 14 февраля 2020
- 15:17 Видео «Ахмат» объявил о переходе защитника сборной Сербии Богосаваца 5
- 7 июля 2017
- 21:48 Товарищеский матч. «Тосно» проиграл клубу «Чукарички» из Сербии 2
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- 14:42 Тарханов: «На сборах «Урал» встретится с «Црвеной Звездой» и «Партизаном» 2