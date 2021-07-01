Товарищеские матчи. «Ростов» разгромил «Муру», «Краснодар» и «Арсенал» проиграли

Сегодня состоялись три товарищеских матча с участием команд из РПЛ.

«Краснодар» уступил румынскому «Шепши» со счетом 1:2, тульский «Арсенал» потерпел поражение от сербского клуба «Чукарички», а «Ростов» крупно победил словенскую «Муру».

Товарищеские матчи

Краснодар (Россия) – Шепши (Румыния) – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Сулейманов, 17; 1:1 – Барбут, 29; 1:2 – Чунчуков, 60.

Арсенал (Россия) – Чукарички (Сербия) – 1:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Хлусевич, 41; 1:1 – Видосавлевич, 44; 1:2 – Савич, 80; 1:3 – Колович, 84.

Ростов (Россия) – Мура (Словения) – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Соу, 15; 2:0 – Комличенко, 52; 3:0 – Комличенко, 62; 4:0 – Глебов, 70.