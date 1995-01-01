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    Товарищеские матчи. «Ростов» разгромил «Муру», «Краснодар» и «Арсенал» проиграли

    Сегодня состоялись три товарищеских матча с участием команд из РПЛ.

    «Краснодар» уступил румынскому «Шепши» со счетом 1:2, тульский «Арсенал» потерпел поражение от сербского клуба «Чукарички», а «Ростов» крупно победил словенскую «Муру».

    Товарищеские матчи

    Краснодар (Россия) – Шепши (Румыния) – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Сулейманов, 17; 1:1 – Барбут, 29; 1:2 – Чунчуков, 60.

    Арсенал (Россия) – Чукарички (Сербия) – 1:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Хлусевич, 41; 1:1 – Видосавлевич, 44; 1:2 – Савич, 80; 1:3 – Колович, 84.

    Ростов (Россия) – Мура (Словения) – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Соу, 15; 2:0 – Комличенко, 52; 3:0 – Комличенко, 62; 4:0 – Глебов, 70.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +48715

      portero 1 час назад

      Ну поражения в товарке конечно не критично, но значит имеются проблемы..

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