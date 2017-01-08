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    Тарханов: «На сборах «Урал» встретится с «Црвеной Звездой» и «Партизаном»

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился планами на предстоящие сборы команды, а также сказал, какие позиции собирается укрепить клуб в трансферное окно.

    «На первом сборе мы 22 января проведем контрольный матч с «Вииторулом», который идет на первом месте в чемпионате Румынии. Мы будем проводить спаренные матчи, по две игры в один день. Но второй соперник пока неизвестен. А на втором сборе мы сыграем с «Црвеной Звездой», «Партизаном» и еще одной командой из Сербии – «Чукарички».

    У нас могут появиться еще новички, но в небольшом количестве, два-три человека. Мы ищем нападающего и игрока в среднюю линию», – заявил специалист.

    Источник: Р-Спорт

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    08.01.2017 14:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 8 января 2017, 20:01

      Тарханов спасай урал

      0
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    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 8 января 2017, 18:15

      Хорошие соперники для сборов

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