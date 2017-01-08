Тарханов: «На сборах «Урал» встретится с «Црвеной Звездой» и «Партизаном»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился планами на предстоящие сборы команды, а также сказал, какие позиции собирается укрепить клуб в трансферное окно.

«На первом сборе мы 22 января проведем контрольный матч с «Вииторулом», который идет на первом месте в чемпионате Румынии. Мы будем проводить спаренные матчи, по две игры в один день. Но второй соперник пока неизвестен. А на втором сборе мы сыграем с «Црвеной Звездой», «Партизаном» и еще одной командой из Сербии – «Чукарички».

У нас могут появиться еще новички, но в небольшом количестве, два-три человека. Мы ищем нападающего и игрока в среднюю линию», – заявил специалист.