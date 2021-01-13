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«Ахмат» подписал лучшего бомбардира прошлого чемпионата Румынии
2021.01.13 18:24
Президент «Вииторула»: «Предложение «Спартака» по Хаджи было головокружительным. Но Янис выбрал клуб, где сможет прогрессировать»
2019.07.13 00:40
38
Фото
Хаджи перешел в «Генк». Игрока пытался подписать «Спартак»
2019.07.12 18:25
23
Луческу: «Если бы у меня была возможность посоветовать Хаджи, я бы сказал: «Выбирай Россию»
2019.07.11 16:20
7
Президент «Вииторула»: «Если бы Хаджи выбирал лучшее финансовое предложение, то перешел бы в «Спартак»
2019.07.11 01:48
12
«СЭ»: «Спартак» предложил за Хаджи 8 миллионов, «Вииторул» хочет 12
2019.07.09 15:41
9
Гендиректор «Вииторула»: «Хаджи интересуются «Барселона», «Манчестер Сити» и «МЮ»
2019.07.09 13:50
1
Президент «Вииторула»: «Барселона» интересуется Хаджи, но ее футбольный проект неинтересен»
2019.07.08 15:34
12
Журналист Карпов: «Спартак» согласовал трансфер Хаджи за 11 миллионов
2019.07.07 23:31
22
Журналист Рошу: «Предложение «Спартака» по Хаджи – около 10 миллионов. У Яниса есть из чего выбирать»
2019.07.07 21:44
4
Петреску: «Я бы рекомендовал Хаджи перейти в «Спартак». Это самая любимая команда в России, у нее невероятные фанаты»
2019.07.07 19:04
10
Хаджи – об интересе «Спартака»: «У меня вся карьера впереди, я хочу играть и развиваться как футболист»
2019.07.07 17:49
5
Gazeta Sporturilor: «Спартак» предложил за Хаджи 12 миллионов евро
2019.07.07 16:20
20
Луческу: «Россия – не для Хаджи, там очень тяжело»
2019.07.07 08:16
7
Football Espana: «Барселона» хочет купить сына Хаджи. Ранее игроком интересовался «Спартак»
2019.06.29 09:56
1
Трансфер Дрэгуша в «Зенит» может сорваться из-за травмы форварда
2019.06.16 14:50
9
DIGI Sport: «Спартак», «Севилья» и «Арсенал» интересуются сыном Хаджи
2019.06.11 15:41
7
«Вииторул» и «Дьошдьор» – соперники «Рубина» по первому сбору
2019.01.04 23:05
Слуцкий: «Базель» – соперник уровня Лиги чемпионов. Я хорошо знаю этот клуб»
2018.08.03 01:12
8
Лига Европы. «Витесс» Слуцкого обыграл «Вииторул» и в следующем раунде встретится с «Базелем»
2018.08.02 22:51
8
Лига Европы. «Витесс» Слуцкого ушел от поражения в матче с «Вииторулом», уступая в два мяча
2018.07.26 19:51
12
Товарищеский матч. ЦСКА одержал волевую победу над чемпионом Румынии
2017.07.05 20:15
14
Помазун займет место в воротах ЦСКА в поединке против «Вииторула» Хаджи
2017.07.05 17:19
10
Карп: «Чемпионат России – это хороший уровень»
2017.01.29 10:24
8
Защитник Карп близок к переходу в «Уфу»
2017.01.25 18:10
2
Марин выбрал «Стандарт» вместо «Зенита»
2017.01.18 11:55
3
«Зенит» может потратить 5 миллионов на двух румынских футболистов
2017.01.10 16:13
23
Полузащитник «Вииторула» за 3 миллиона может перейти в «Зенит»
2017.01.08 23:35
6
Тарханов: «На сборах «Урал» встретится с «Црвеной Звездой» и «Партизаном»
2017.01.08 14:42
2
«Зенит» проявляет интерес к двум футболистам «Вииторула»
2016.12.14 13:54
8
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