Петреску: «Я бы рекомендовал Хаджи перейти в «Спартак». Это самая любимая команда в России, у нее невероятные фанаты»

Бывший тренер московского «Динамо» Дан Петреску прокомментировал информацию о том, что «Спартак» хочет приобрести полузащитника «Вииторула» Яниса Хаджи.

Сегодня СМИ сообщили, что красно-белые предложили за 20-летнего игрока 12 миллионов евро.

«Я бы рекомендовал Янису перейти в «Спартак», если москвичи действительно хотят его купить и готовы дать игроку то, что ему нужно. Ведь «Спартак» – это самая любимая команда в России. Иногда на его тренировках присутствуют 20 тысяч фанатов.

Болельщики «Спартака» невероятны. Тем более, это команда, которая всегда хочет выиграть чемпионат», – сказал Петреску.

В сезоне-2018/19 Хаджи провел за «Вииторул» 39 матчей, забил 14 голов и сделал восемь результативных передач.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

Хаджи – об интересе «Спартака»: «У меня вся карьера впереди, я хочу играть и развиваться как футболист»