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    Петреску: «Я бы рекомендовал Хаджи перейти в «Спартак». Это самая любимая команда в России, у нее невероятные фанаты»

    Бывший тренер московского «Динамо» Дан Петреску прокомментировал информацию о том, что «Спартак» хочет приобрести полузащитника «Вииторула» Яниса Хаджи.

    Сегодня СМИ сообщили, что красно-белые предложили за 20-летнего игрока 12 миллионов евро.

    «Я бы рекомендовал Янису перейти в «Спартак», если москвичи действительно хотят его купить и готовы дать игроку то, что ему нужно. Ведь «Спартак» – это самая любимая команда в России. Иногда на его тренировках присутствуют 20 тысяч фанатов.

    Болельщики «Спартака» невероятны. Тем более, это команда, которая всегда хочет выиграть чемпионат», – сказал Петреску.

    • В сезоне-2018/19 Хаджи провел за «Вииторул» 39 матчей, забил 14 голов и сделал восемь результативных передач.
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

    Хаджи – об интересе «Спартака»: «У меня вся карьера впереди, я хочу играть и развиваться как футболист»

    Источник: DIGI Sport

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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +560

      Boeung777 9 минут назад

      Если возьмут своё папины гены, то игрок будет перспективный.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5451

      derrik2000 18 минут назад

      Ну, Петреску не Луческу, который несёт не пойми что.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19889

      gol_kak_sokol 43 минуты назад

      Петреску - зачет.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4708

      батог > gol_kak_sokol 30 минут назад

      Да ! Какой ни есть но плюс !

      2
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