Gazeta Sporturilor: «Спартак» предложил за Хаджи 12 миллионов евро

Продолжу о Хаджи.
Есть у него, правда, одно не очень хорошее качество, судя по нарезкам матчей.
Необоснованно срывает атаки своей команды ударами с метров 30-35 по воротам соперника.
Удары или слабенькие (мяч ПОЛЗЁТ по полю в руки кипера сопернико, или по воробьям.
Обычно (судя по нарезке) он такие фортели выкидывает после классной обводки 2-3 игроков соперника.
«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Вииторула» Янису Хаджи.
По информации Gazeta Sporturilor, москвичи сделали предложение по 20-летнему игроку в размере 12 миллионов евро и рассчитывает получить ответ от румынского клуба в течение трех дней.
Если трансфер будет совершен за эту сумму, он станет рекордным в истории чемпионата Румынии.
- В сезоне-2018/19 хавбек провел за «Вииторул» 31 матч во всех турнирах, записав на свой счет 10 мячей и шесть голевых передач.
- Ранее сообщалось, что на Хаджи претендуют ФКСБ, «Севилья», «Арсенал» и «Барселона».
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.
- Янис Хаджи – сын известного в прошлом полузащитника «Реала», «Барселоны» и «Галатасарая», а ныне главного тренера «Вииторула» Георге Хаджи.
ФКСБ предлагает сыну Хаджи контракт, по которому он станет незаменимым
Football Espana: «Барселона» хочет купить сына Хаджи. Ранее игроком интересовался «Спартак»
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