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    Gazeta Sporturilor: «Спартак» предложил за Хаджи 12 миллионов евро

    «Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Вииторула» Янису Хаджи.

    По информации Gazeta Sporturilor, москвичи сделали предложение по 20-летнему игроку в размере 12 миллионов евро и рассчитывает получить ответ от румынского клуба в течение трех дней.

    Если трансфер будет совершен за эту сумму, он станет рекордным в истории чемпионата Румынии.

    • В сезоне-2018/19 хавбек провел за «Вииторул» 31 матч во всех турнирах, записав на свой счет 10 мячей и шесть голевых передач.
    • Ранее сообщалось, что на Хаджи претендуют ФКСБ, «Севилья», «Арсенал» и «Барселона».
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.
    • Янис Хаджи – сын известного в прошлом полузащитника «Реала», «Барселоны» и «Галатасарая», а ныне главного тренера «Вииторула» Георге Хаджи.

    ФКСБ предлагает сыну Хаджи контракт, по которому он станет незаменимым

    Football Espana: «Барселона» хочет купить сына Хаджи. Ранее игроком интересовался «Спартак»

    Источник: Gazeta Sporturilor

    Ежедневная румынская газета. Старейшее, крупнейшее и самое читаемое спортивное издание страны. Была основана в 1924 году.

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    Сегодня, 16:20
    Комментарии13
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      Рейтинг: +5443

      derrik2000 27 минут назад

      Продолжу о Хаджи.
      Есть у него, правда, одно не очень хорошее качество, судя по нарезкам матчей.
      Необоснованно срывает атаки своей команды ударами с метров 30-35 по воротам соперника.
      Удары или слабенькие (мяч ПОЛЗЁТ по полю в руки кипера сопернико, или по воробьям.
      Обычно (судя по нарезке) он такие фортели выкидывает после классной обводки 2-3 игроков соперника.

      0
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      Рейтинг: +1512

      Леха из Твери > derrik2000 16 минут назад

      Ну как раз сгодится для "дерби все руси". Игорек такие удары очень не любит.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17216

      Боцман59rus 34 минуты назад

      Проблема в лук'оле и в Спартаке одна-еврей,,,,

      1
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      ...
      Рейтинг: +5443

      derrik2000 > Боцман59rus 26 минут назад

      А в ЦСКА почему-то это не проблема.

      1
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      Рейтинг: +6303

      ufos73 35 минут назад

      А тут ценник стоит в 750к

      0
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      Рейтинг: +4129

      subbotaspartak 57 минут назад

      Если в папу пошёл,
      Спартак не зря его нашёл.
      Если согласится,
      Пригодится.

      0
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      Рейтинг: +6735

      vka1970 1 час назад

      Нарезка вкусная, но серится с трудом.

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      Рейтинг: +218

      Vadim@rrrrr > vka1970 1 час назад

      Наш жид не даст ни копейки, с мелкадзами и кутеповыми будем покорять вершины за место в десятке.....

      1
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      Рейтинг: +6735

      vka1970 > Vadim@rrrrr 47 минут назад

      Мне тоже так кажется, особенно учитывая проблемы свалившиеся на Лукойл.

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      Рейтинг: +5443

      derrik2000 1 час назад

      Посмотрел нарезку матчей с его участим.
      Что можно сказать.
      Дриблинг прекрасный, как и прекрасное видение поля и партнёров, которым отдаёт длинные классные передачи верхом.
      Опасен для соперника своими ударами с линии штрафной, как со штрафных, так и с игры.
      Во время владения мячом резко меняет темп своего продвижения и направления, чем ставит игрока, опекающего его, в полное недоумение.
      В общем, 12 миллионов за него - вполне, вполне нормально.
      Если, правда, у этого "Виитирула" аппетит во время переговоров не разыграется.
      Да и от желания самого игрока многое зависит.
      Луческу его уже отговаривает через прессу, но если у паренька и его агента свои головы на плечах, то зачем им мнение этого "сбитого лётчика", Луческу, который ушёл из Зенита разобиженный на весь российский футбол и теперь по возможности будет вредить нам, как может?

      4
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      Рейтинг: +9758

      sssrspartak 1 час назад

      не пойдет он к нам!наш удел с таким руководством пятое-8е место!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +5443

      derrik2000 > sssrspartak 1 час назад

      Позитивнее нужно быть. ))
      Посмотрим - поглядим.
      Рано ещё голову пеплом посыпать.

      1
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      Рейтинг: +527

      policepnz 1 час назад

      Куда донатить Цорну на лечение)?

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