Gazeta Sporturilor: «Спартак» предложил за Хаджи 12 миллионов евро

«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Вииторула» Янису Хаджи.

По информации Gazeta Sporturilor, москвичи сделали предложение по 20-летнему игроку в размере 12 миллионов евро и рассчитывает получить ответ от румынского клуба в течение трех дней.

Если трансфер будет совершен за эту сумму, он станет рекордным в истории чемпионата Румынии.

В сезоне-2018/19 хавбек провел за «Вииторул» 31 матч во всех турнирах, записав на свой счет 10 мячей и шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что на Хаджи претендуют ФКСБ, «Севилья», «Арсенал» и «Барселона».

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

Янис Хаджи – сын известного в прошлом полузащитника «Реала», «Барселоны» и «Галатасарая», а ныне главного тренера «Вииторула» Георге Хаджи.

ФКСБ предлагает сыну Хаджи контракт, по которому он станет незаменимым

Football Espana: «Барселона» хочет купить сына Хаджи. Ранее игроком интересовался «Спартак»