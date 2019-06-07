ФКСБ предлагает сыну Хаджи контракт, по которому он станет незаменимым

кот в мешке
Полузащитнику «Вииторулу» Янису Хаджи, сыну бывшего игрока сборной Румынии Георге Хаджи, предложат уникальный в контракт.
ФКСБ гарантирует 20-летнему футболисту место в стартовом составе с первых минут до финального свистка взамен на переход в клуб.
Цена трансфера может составить 3,5 миллиона евро. В контракте будет пункт, обязывающий выдать максимальное игровое время для футболиста.
- В сезоне-2018/2019 Хаджи сыграл в 39 матчах, забил 14 мячей и отдал восемь голевых передач.
- Георге Хаджи – владелец и тренер «Вииторула».
Источник: Gazeta Sporturilor
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