- 15 февраля 2021
- 17:04 Гончаренко: «Год назад у Рондона было предложение от «МЮ». К счастью, он оказался в ЦСКА» 2
- 12:48 Фото Бохинен – о переходе в ЦСКА: «Мечта стала реальностью»
- 12:11 Фото Официально: Бохинен стал игроком ЦСКА 24
- 12 февраля 2021
- 13:23 Sport24: ЦСКА до вторника примет решение по трансферам Бохинена и Рондона
- 10 февраля 2021
- 18:22 Бохинен вылетел в Испанию на сбор ЦСКА
- 8 февраля 2021
- 23:38 Журналист Скира: ЦСКА купил Бохинена за 1,5 миллиона
- 13:24 Глава совета директоров ЦСКА подписался на инстаграм Бохинена и Рондона 3
- 6 февраля 2021
- 00:53 Бохинен попрощался с игроками «Стабека». Он в шаге от перехода в ЦСКА 2
- 5 февраля 2021
- 20:46 VG: ЦСКА договорился со «Стабеком» о трансфере Бохинена 6
- 4 февраля 2021
- 23:50 Агент Бохинена – о ЦСКА: «Последнее слово остается за ним»
- 12:58 ЦСКА интересуется полузащитником «Стабека» Бохиненом 3
- 7 июня 2019
- 07:06 ФКСБ предлагает сыну Хаджи контракт, по которому он станет незаменимым 2
- 20 октября 2017
- 18:13 «Локомотив» хочет приобрести лучшего бомбардира чемпионата Норвегии 16
- 27 февраля 2016
- 19:56 Товарищеские матчи. «Ростов» оказался сильнее «Стабека» 2
- 23 февраля 2016
- 20:10 Товарищеский матч. «Амкар» обыграл «Стабек»
- 2 февраля 2016
- 12:47 Олег Иванов: «Не получилось забить пенальти в матче со «Стабеком» - будем работать» 2
- 30 января 2016
- 23:46 «Терек» сыграет товарищеский матч со «Стабеком» 5