Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
3
4
5
10
11
12
13
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
22
4
4
78
37
41
70
30
19
4
7
48
33
15
61
30
19
4
7
55
35
20
61
30
18
4
8
60
49
11
58
30
16
5
9
66
39
27
53
30
13
4
13
48
49
-1
43
30
13
3
14
37
35
2
42
30
12
5
13
55
52
3
41
30
11
7
12
47
49
-2
40
30
10
8
12
42
43
-1
38
30
9
6
15
33
39
-6
33
30
10
3
17
39
60
-21
33
30
7
8
15
30
48
-18
29
30
7
8
15
46
55
-9
29
30
7
8
15
39
50
-11
29
30
5
3
22
21
71
-50
18
Команда
1
3
4
5
8
10
11
12
13
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
12
2
1
35
15
20
38
15
12
2
1
39
15
24
38
15
10
2
3
39
29
10
32
15
10
2
3
38
16
22
32
15
9
2
4
23
15
8
29
15
9
1
5
34
23
11
28
15
8
2
5
35
24
11
26
15
7
4
4
22
14
8
25
15
8
1
6
22
15
7
25
15
7
3
5
24
20
4
24
15
7
2
6
23
19
4
23
15
6
3
6
17
16
1
21
15
5
6
4
25
17
8
21
15
6
3
6
21
22
-1
21
15
4
3
8
13
26
-13
15
15
2
4
9
19
29
-10
10
Команда
2
3
4
5
10
11
12
13
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
10
2
3
39
22
17
32
15
10
2
3
25
18
7
32
15
8
2
5
21
20
1
26
15
7
2
6
20
20
0
23
15
6
3
6
28
23
5
21
15
5
4
6
20
21
-1
19
15
5
2
8
15
20
-5
17
15
4
4
7
23
29
-6
16
15
4
3
8
14
26
-12
15
15
4
3
8
20
28
-8
15
15
3
4
8
20
29
-9
13
15
4
0
11
18
38
-20
12
15
2
4
9
10
20
-10
10
15
2
2
11
21
38
-17
8
15
1
5
9
13
32
-19
8
15
1
0
14
8
45
-37
3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире