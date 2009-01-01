Турниры:
Норвегия. Элитсериен 2021
|30 тур
|12 декабря, воскресенье
|19:00
|Одд
|3:1
|Стабек
|29 тур
|5 декабря, воскресенье
|19:00
|Стабек
|1:3
|Русенборг
|30 тур
|28 ноября, воскресенье
|19:00
|Тромсе
|0:0
|Стабек
|27 тур
|21 ноября, воскресенье
|19:00
|Стабек
|3:0
|Кристиансунн
|26 тур
|6 ноября, суббота
|20:00
|Сарпсборг 08
|4:1
|Стабек
|25 тур
|31 октября, воскресенье
|20:00
|Стабек
|2:1
|Хаугесунд
|24 тур
|27 октября, среда
|19:00
|Лиллестрем
|3:0
|Стабек
|23 тур
|23 октября, суббота
|19:00
|Стабек
|0:3
|Мольде
|22 тур
|17 октября, воскресенье
|18:00
|Бранн
|1:1
|Стабек
|21 тур
|3 октября, воскресенье
|19:00
|Стабек
|0:3
|Буде-Глимт
|19 тур
|29 сентября, среда
|20:00
|Стабек
|0:0
|Стремсгодсет
|20 тур
|26 сентября, воскресенье
|19:00
|Сандефьорд
|0:3
|Стабек
|18 тур
|11 сентября, суббота
|19:00
|Стабек
|1:3
|Викинг
|17 тур
|29 августа, воскресенье
|21:00
|Волеренга
|3:1
|Стабек
|16 тур
|21 августа, суббота
|19:00
|Стабек
|1:1
|Мьёндален
|15 тур
|14 августа, суббота
|19:00
|Кристиансунн
|5:1
|Стабек
|14 тур
|8 августа, воскресенье
|21:00
|Стабек
|3:1
|Сарпсборг 08
|2 тур
|28 июля, среда
|20:00
|Мьёндален
|1:2
|Стабек
|1 тур
|21 июля, среда
|20:00
|Стабек
|2:3
|Лиллестрем
|13 тур
|18 июля, воскресенье
|21:00
|Стремсгодсет
|2:1
|Стабек
|14 тур
|4 июля, воскресенье
|16:00
|Стабек
|0:2
|Сандефьорд
|10 тур
|30 июня, среда
|19:00
|Викинг
|3:3
|Стабек
|12 тур
|27 июня, воскресенье
|19:00
|Буде-Глимт
|4:1
|Стабек
|9 тур
|24 июня, четверг
|21:00
|Стабек
|0:2
|Волеренга
|8 тур
|20 июня, воскресенье
|19:00
|Мольде
|2:1
|Стабек
|7 тур
|14 июня, понедельник
|20:00
|Стабек
|0:3
|Тромсе
|6 тур
|30 мая, воскресенье
|19:00
|Русенборг
|4:2
|Стабек
|5 тур
|27 мая, четверг
|19:00
|Стабек
|2:0
|Бранн
|4 тур
|24 мая, понедельник
|19:00
|Хаугесунд
|0:0
|Стабек
|3 тур
|19 мая, среда
|21:00
|Стабек
|2:2
|Одд