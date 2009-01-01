Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Норвегия. Элитсериен
Команды
Стабек
Результаты
Стабек - результаты матчей
Берум
Норвегия. Элитсериен
Стадион:
Наддеруд
Сайт:
http://www.stabak.no/
Тренер:
Ларс Бохинен
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Норвегия. Элитсериен. 2023
Норвегия. Элитсериен. 2021
Норвегия. Элитсериен. 2020
Норвегия. Элитсериен. 2019
Норвегия. Элитсериен. 2018
Норвегия. Элитсериен. 2017
Лига Европы. Квалификация 2016/2017
Норвегия. Элитсериен. 2016
Норвегия. Элитсериен. 2015
Норвегия. Элитсериен. 2014
Лига Европы. Квалификация 2012/2013
Лига Европы. 2010/2011
Лига Европы. Квалификация 2009/2010
Лига Чемпионов. 2009/2010
03.12 | 19:00
Хаугесунд
3 : 0
Стабек
26.11 | 19:00
Стабек
2 : 1
Сандефьорд
12.11 | 19:00
Волеренга
0 : 0
Стабек
05.11 | 19:00
Стабек
0 : 4
Буде-Глимт
29.10 | 19:00
Сарпсборг 08
2 : 2
Стабек
22.10 | 18:00
Русенборг
1 : 1
Стабек
08.10 | 18:00
Стабек
1 : 0
Лиллестрем
04.10 | 20:00
Стабек
5 : 2
ХамКам
30.09 | 16:00
Стабек
0 : 1
Тромсе
23.09 | 19:00
Олесунн
1 : 1
Стабек
17.09 | 18:00
Стабек
0 : 1
Бранн
03.09 | 18:00
Стремсгодсет
2 : 1
Стабек
20.08 | 18:00
Викинг
1 : 0
Стабек
06.08 | 18:00
Одд
4 : 0
Стабек
29.07 | 19:00
Стабек
0 : 1
Мольде
23.07 | 18:00
ХамКам
3 : 2
Стабек
16.07 | 18:00
Стабек
0 : 1
Викинг
09.07 | 18:00
Сандефьорд
0 : 0
Стабек
03.07 | 20:00
Стабек
0 : 1
Стремсгодсет
25.06 | 18:00
Тромсе
2 : 1
Стабек
11.06 | 18:00
Стабек
2 : 2
Русенборг
04.06 | 18:00
Лиллестрем
3 : 1
Стабек
29.05 | 18:00
Стабек
2 : 1
Волеренга
16.05 | 19:00
Бранн
4 : 1
Стабек
13.05 | 18:00
Стабек
1 : 0
Олесунн
07.05 | 18:00
Стабек
1 : 1
Сарпсборг 08
30.04 | 18:00
Мольде
2 : 3
Стабек
23.04 | 18:00
Стабек
3 : 0
Хаугесунд
16.04 | 18:00
Буде-Глимт
4 : 0
Стабек
10.04 | 18:00
Стабек
0 : 0
Одд
Главные новости
Губерниев посоветовал «Локомотиву» нового тренера: «С ним команда поборется за золото на следующий сезон»
09:59
2
Президент ФИФА Инфантино принял решение по расширению ЧМ с 48 до 64 команд
09:35
3
«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
4
Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
00:47
Генич прокомментировал увольнение Галактионова из «Локомотива»
00:35
1
Слуцкий назвал самую большую ошибку в карьере
00:29
3
Прощальная речь Галактионова, уволенного из «Локомотива»
Вчера, 23:55
2
Босс «Локомотива» извинился перед болельщиками
Вчера, 23:39
5
«Галатасарай» паникует из-за Батракова и готов вдвое поднять ему зарплату
Вчера, 23:31
7
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+