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    Стабек - результаты

    Город Берум
    Дивизион Норвегия-Элитсериен
    Сайт http://www.stabak.no/
    Стадион Наддеруд
    Турниры:
    Норвегия. Элитсериен 2021
    30 тур
    		12 декабря, воскресенье 19:00 Одд 3:1 Стабек
    29 тур
    		5 декабря, воскресенье 19:00 Стабек 1:3 Русенборг
    30 тур
    		28 ноября, воскресенье 19:00 Тромсе 0:0 Стабек
    27 тур
    		21 ноября, воскресенье 19:00 Стабек 3:0 Кристиансунн
    26 тур
    		6 ноября, суббота 20:00 Сарпсборг 08 4:1 Стабек
    25 тур
    		31 октября, воскресенье 20:00 Стабек 2:1 Хаугесунд
    24 тур
    		27 октября, среда 19:00 Лиллестрем 3:0 Стабек
    23 тур
    		23 октября, суббота 19:00 Стабек 0:3 Мольде
    22 тур
    		17 октября, воскресенье 18:00 Бранн 1:1 Стабек
    21 тур
    		3 октября, воскресенье 19:00 Стабек 0:3 Буде-Глимт
    19 тур
    		29 сентября, среда 20:00 Стабек 0:0 Стремсгодсет
    20 тур
    		26 сентября, воскресенье 19:00 Сандефьорд 0:3 Стабек
    18 тур
    		11 сентября, суббота 19:00 Стабек 1:3 Викинг
    17 тур
    		29 августа, воскресенье 21:00 Волеренга 3:1 Стабек
    16 тур
    		21 августа, суббота 19:00 Стабек 1:1 Мьёндален
    15 тур
    		14 августа, суббота 19:00 Кристиансунн 5:1 Стабек
    14 тур
    		8 августа, воскресенье 21:00 Стабек 3:1 Сарпсборг 08
    2 тур
    		28 июля, среда 20:00 Мьёндален 1:2 Стабек
    1 тур
    		21 июля, среда 20:00 Стабек 2:3 Лиллестрем
    13 тур
    		18 июля, воскресенье 21:00 Стремсгодсет 2:1 Стабек
    14 тур
    		4 июля, воскресенье 16:00 Стабек 0:2 Сандефьорд
    10 тур
    		30 июня, среда 19:00 Викинг 3:3 Стабек
    12 тур
    		27 июня, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 4:1 Стабек
    9 тур
    		24 июня, четверг 21:00 Стабек 0:2 Волеренга
    8 тур
    		20 июня, воскресенье 19:00 Мольде 2:1 Стабек
    7 тур
    		14 июня, понедельник 20:00 Стабек 0:3 Тромсе
    6 тур
    		30 мая, воскресенье 19:00 Русенборг 4:2 Стабек
    5 тур
    		27 мая, четверг 19:00 Стабек 2:0 Бранн
    4 тур
    		24 мая, понедельник 19:00 Хаугесунд 0:0 Стабек
    3 тур
    		19 мая, среда 21:00 Стабек 2:2 Одд
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