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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - Стабек
Хаугесунд - Стабек: обзор матча 03 декабря 2023
Хаугесунд
03.12.2023, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
3 : 0
Завершен
Стабек
74'
М. Самуэльсен
77'
Б. Нжие
90+2'
Б. Нжие
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаугесунд - Стабек
ГОЛ! 3:0!
Б. Нжие
90'
+2
86'
Замена
K. Jelacic
️️️️
К. Педерсен
Замена
Д. Хейсман
️️️️
С. Ибрахим Диарра
83'
Замена
С. Тунекти
️️️️
М. Самуэльсен
83'
Желтая карточка
Ю. Эскесен
82'
Желтая карточка
Б. Нжие
78'
ГОЛ! 2:0!
Б. Нжие
Пас отдал
Б. Лейте
77'
ГОЛ! 1:0!
М. Самуэльсен
Пас отдал
Ю. Эскесен
74'
Замена
Б. Нжие
️️️️
А. Содерлунд
68'
56'
Желтая карточка
R. Eggen Vinge
Желтая карточка
Б. Лейте
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
1
Эгиль Селвик
ВР
21
A. Baertelsen
ЦЗ
16
Бруну Лейте
ЦП
2
Claus Niyukuri
ЦП
2
Петер Теркильдсен
(К)
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ПВ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
29
Сори Ибрахим Диарра
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Стабек
31
Исак Петтерссон
ВР
11
Николас Вальстад
ЛЗ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
3
Николай Наэсс
ЦЗ
3
Стурла Оттесен
ПЗ
18
Rasmus Eggen Vinge
ЦП
22
Кертис Эдвардс
ЦП
27
Фредрик Крогстад
(К)
ЦП
40
Себастьян Олдерхейм
ЦП
11
Кевин Кабран
АП
90
Мушага Бакенга
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Хаугесунд
22
Оскар Крузнелл
ЛЗ
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
40
Almar Gjerd Grindhaug
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
10
Билал Нжие
ПВ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
20
Michee Ngalina
ЦФ
Стабек
1
Мариус Улла
ВР
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
4
Симен Вангберг
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ПЗ
23
Keegan Jelacic
ЦП
24
Калоян Костадинов
ЦП
5
Aleksander Andresen
ЦФ
25
Oskar Spiten-Nysaether
ЦФ
9
Luca Kjerrumgaard
ЦФ
1-5-1-3
1
Селвик
21
2
2
Теркильдсен
26
Кристенсен
14
Самуэльсен
16
Лейте
34
Эскесен
29
Диарра
12
16
Содерлунд
4-4-1-1
31
Петтерссон
3
Оттесен
2
Педерсен
3
Наэсс
11
Вальстад
22
Эдвардс
27
Крогстад
40
Олдерхейм
18
11
Кабран
90
Бакенга
29
Диарра
23
Хейсман
23
Хейсман
29
Диарра
16
Содерлунд
10
Нжие
10
Нжие
16
Содерлунд
14
Самуэльсен
17
Тунекти
17
Тунекти
14
Самуэльсен
2
Педерсен
23
23
2
Педерсен
Остались в запасе
Хаугесунд
Стабек
22
Оскар Крузнелл
ЛЗ
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
40
Almar Gjerd Grindhaug
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
20
Michee Ngalina
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
1
Мариус Улла
ВР
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
4
Симен Вангберг
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ПЗ
24
Калоян Костадинов
ЦП
5
Aleksander Andresen
ЦФ
25
Oskar Spiten-Nysaether
ЦФ
9
Luca Kjerrumgaard
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
22
Оскар Крузнелл
ЛЗ
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
40
Almar Gjerd Grindhaug
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
20
Michee Ngalina
ЦФ
Остались в запасе
1
Мариус Улла
ВР
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
4
Симен Вангберг
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ПЗ
24
Калоян Костадинов
ЦП
5
Aleksander Andresen
ЦФ
25
Oskar Spiten-Nysaether
ЦФ
9
Luca Kjerrumgaard
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Хаугесунд - Стабек
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Информация о матче
Главный судья:
Sigurd Smehus Kringstad, Norway
Стадион:
Haugesund Stadion, Haugesund
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