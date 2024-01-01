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Норвегия. Элитсериен 2024. 1 тур Таблица Одд - : - Хаугесунд Не начался

Норвегия. Элитсериен 2024. 1 тур Таблица Фредрикстад - : - Буде-Глимт Не начался Мольде - : - Стремсгодсет Не начался Тромсе - : - Бранн Не начался Лиллестрем - : - Кристиансунд Не начался Русенборг - : - Сандефьорд Не начался Викинг - : - Сарпсборг 08 Не начался

Норвегия. Элитсериен 2024. 1 тур Таблица КФУМ-Камератене - : - ХамКам Не начался

Норвегия. Элитсериен 2024. 2 тур Таблица Буде-Глимт - : - Викинг Не начался

Норвегия. Элитсериен 2024. 2 тур Таблица Кристиансунд - : - КФУМ-Камератене Не начался ХамКам - : - Мольде Не начался Сарпсборг 08 - : - Одд Не начался Стремсгодсет - : - Русенборг Не начался Хаугесунд - : - Лиллестрем Не начался Сандефьорд - : - Тромсе Не начался Бранн - : - Фредрикстад Не начался

Норвегия. Элитсериен 2024. 3 тур Таблица Фредрикстад - : - Сарпсборг 08 Не начался

Норвегия. Элитсериен 2024. 3 тур Таблица Викинг - : - Бранн Не начался Тромсе - : - Хаугесунд Не начался Мольде - : - Кристиансунд Не начался Одд - : - Сандефьорд Не начался Русенборг - : - ХамКам Не начался Лиллестрем - : - Буде-Глимт Не начался

Норвегия. Элитсериен 2024. 3 тур Таблица КФУМ-Камератене - : - Стремсгодсет Не начался

Норвегия. Элитсериен 2024. 4 тур Таблица ХамКам - : - Стремсгодсет Не начался Сандефьорд - : - Лиллестрем Не начался Сарпсборг 08 - : - КФУМ-Камератене Не начался Бранн - : - Одд Не начался Викинг - : - Фредрикстад Не начался Хаугесунд - : - Русенборг Не начался Кристиансунд - : - Тромсе Не начался Буде-Глимт - : - Мольде Не начался

Норвегия. Элитсериен 2024. 5 тур Таблица Русенборг - : - Буде-Глимт Не начался

Норвегия. Элитсериен 2024. 5 тур Таблица Фредрикстад - : - Сандефьорд Не начался Тромсе - : - Сарпсборг 08 Не начался КФУМ-Камератене - : - Бранн Не начался Лиллестрем - : - ХамКам Не начался Мольде - : - Хаугесунд Не начался Стремсгодсет - : - Кристиансунд Не начался Одд - : - Викинг Не начался

Норвегия. Элитсериен 2024. 6 тур Таблица Бранн - : - Русенборг Не начался

Норвегия. Элитсериен 2024. 6 тур Таблица Хаугесунд - : - КФУМ-Камератене Не начался Кристиансунд - : - ХамКам Не начался Сарпсборг 08 - : - Лиллестрем Не начался Одд - : - Фредрикстад Не начался Буде-Глимт - : - Стремсгодсет Не начался Сандефьорд - : - Мольде Не начался Викинг - : - Тромсе Не начался

Норвегия. Элитсериен 2024. 7 тур Таблица Мольде - : - Русенборг Не начался

Норвегия. Элитсериен 2024. 7 тур Таблица Кристиансунд - : - Буде-Глимт Не начался Стремсгодсет - : - Викинг Не начался КФУМ-Камератене - : - Фредрикстад Не начался ХамКам - : - Хаугесунд Не начался Сандефьорд - : - Сарпсборг 08 Не начался Тромсе - : - Одд Не начался Лиллестрем - : - Бранн Не начался

Норвегия. Элитсериен 2024. 8 тур Таблица Бранн - : - Сандефьорд Не начался Хаугесунд - : - Кристиансунд Не начался Сарпсборг 08 - : - ХамКам Не начался Викинг - : - Лиллестрем Не начался Буде-Глимт - : - Тромсе Не начался Фредрикстад - : - Стремсгодсет Не начался Одд - : - Мольде Не начался Русенборг - : - КФУМ-Камератене Не начался

Норвегия. Элитсериен 2024. 9 тур Таблица Кристиансунд - : - Бранн Не начался Сандефьорд - : - Викинг Не начался Стремсгодсет - : - Хаугесунд Не начался ХамКам - : - Буде-Глимт Не начался КФУМ-Камератене - : - Одд Не начался Лиллестрем - : - Фредрикстад Не начался Мольде - : - Сарпсборг 08 Не начался Тромсе - : - Русенборг Не начался

Норвегия. Элитсериен 2024. 10 тур Таблица Буде-Глимт - : - КФУМ-Камератене Не начался

Норвегия. Элитсериен 2024. 10 тур Таблица Фредрикстад - : - Тромсе Не начался

Норвегия. Элитсериен 2024. 10 тур Таблица Одд - : - Лиллестрем Не начался Сарпсборг 08 - : - Стремсгодсет Не начался Викинг - : - ХамКам Не начался Хаугесунд - : - Сандефьорд Не начался Русенборг - : - Кристиансунд Не начался Бранн - : - Мольде Не начался

Норвегия. Элитсериен 2024. 11 тур Таблица ХамКам - : - Бранн Не начался

Норвегия. Элитсериен 2024. 11 тур Таблица Мольде - : - Викинг Не начался Стремсгодсет - : - Одд Не начался Хаугесунд - : - Буде-Глимт Не начался КФУМ-Камератене - : - Сандефьорд Не начался Кристиансунд - : - Сарпсборг 08 Не начался Тромсе - : - Лиллестрем Не начался Русенборг - : - Фредрикстад Не начался

Норвегия. Элитсериен 2024. 12 тур Таблица Сандефьорд - : - ХамКам Не начался Лиллестрем - : - КФУМ-Камератене Не начался

Норвегия. Элитсериен 2024. 12 тур Таблица Бранн - : - Стремсгодсет Не начался Сарпсборг 08 - : - Буде-Глимт Не начался Одд - : - Кристиансунд Не начался Фредрикстад - : - Хаугесунд Не начался Тромсе - : - Мольде Не начался Викинг - : - Русенборг Не начался

Норвегия. Элитсериен 2024. 13 тур Таблица Буде-Глимт - : - Бранн Не начался КФУМ-Камератене - : - Викинг Не начался Кристиансунд - : - Фредрикстад Не начался ХамКам - : - Тромсе Не начался Мольде - : - Лиллестрем Не начался Хаугесунд - : - Сарпсборг 08 Не начался Русенборг - : - Одд Не начался

Норвегия. Элитсериен 2024. 13 тур Таблица Стремсгодсет - : - Сандефьорд Не начался

Норвегия. Элитсериен 2024. 14 тур Таблица Сарпсборг 08 - : - Русенборг Не начался

Норвегия. Элитсериен 2024. 14 тур Таблица Фредрикстад - : - Мольде Не начался Одд - : - ХамКам Не начался Лиллестрем - : - Стремсгодсет Не начался Сандефьорд - : - Буде-Глимт Не начался Викинг - : - Кристиансунд Не начался Бранн - : - Хаугесунд Не начался Тромсе - : - КФУМ-Камератене Не начался

Норвегия. Элитсериен 2024. 15 тур Таблица Буде-Глимт - : - Одд Не начался

Норвегия. Элитсериен 2024. 15 тур Таблица Сарпсборг 08 - : - Бранн Не начался

Норвегия. Элитсериен 2024. 15 тур Таблица Стремсгодсет - : - Тромсе Не начался ХамКам - : - Фредрикстад Не начался Хаугесунд - : - Викинг Не начался Мольде - : - КФУМ-Камератене Не начался Кристиансунд - : - Сандефьорд Не начался Русенборг - : - Лиллестрем Не начался

Норвегия. Элитсериен 2024. 16 тур Таблица Бранн - : - ХамКам Не начался Викинг - : - Мольде Не начался Фредрикстад - : - Русенборг Не начался КФУМ-Камератене - : - Буде-Глимт Не начался Лиллестрем - : - Сарпсборг 08 Не начался Одд - : - Стремсгодсет Не начался Сандефьорд - : - Хаугесунд Не начался Тромсе - : - Кристиансунд Не начался

Норвегия. Элитсериен 2024. 17 тур Таблица ХамКам - : - Викинг Не начался Мольде - : - Одд Не начался Русенборг - : - Тромсе Не начался Сарпсборг 08 - : - Сандефьорд Не начался Стремсгодсет - : - Бранн Не начался Кристиансунд - : - Лиллестрем Не начался Буде-Глимт - : - Хаугесунд Не начался Фредрикстад - : - КФУМ-Камератене Не начался

Норвегия. Элитсериен 2024. 18 тур Таблица Сандефьорд - : - Стремсгодсет Не начался Тромсе - : - Фредрикстад Не начался Бранн - : - Кристиансунд Не начался Хаугесунд - : - ХамКам Не начался КФУМ-Камератене - : - Русенборг Не начался Лиллестрем - : - Мольде Не начался Одд - : - Сарпсборг 08 Не начался Викинг - : - Буде-Глимт Не начался

Норвегия. Элитсериен 2024. 19 тур Таблица ХамКам - : - Одд Не начался Фредрикстад - : - Бранн Не начался КФУМ-Камератене - : - Тромсе Не начался Кристиансунд - : - Мольде Не начался Русенборг - : - Викинг Не начался Сарпсборг 08 - : - Хаугесунд Не начался Стремсгодсет - : - Лиллестрем Не начался Буде-Глимт - : - Сандефьорд Не начался

Норвегия. Элитсериен 2024. 20 тур Таблица Бранн - : - КФУМ-Камератене Не начался Мольде - : - ХамКам Не начался Одд - : - Русенборг Не начался Сандефьорд - : - Кристиансунд Не начался Викинг - : - Стремсгодсет Не начался Хаугесунд - : - Фредрикстад Не начался Лиллестрем - : - Тромсе Не начался Буде-Глимт - : - Сарпсборг 08 Не начался

Норвегия. Элитсериен 2024. 21 тур Таблица ХамКам - : - Сандефьорд Не начался Бранн - : - Сарпсборг 08 Не начался КФУМ-Камератене - : - Лиллестрем Не начался Русенборг - : - Мольде Не начался Тромсе - : - Викинг Не начался Фредрикстад - : - Одд Не начался Кристиансунд - : - Хаугесунд Не начался Стремсгодсет - : - Буде-Глимт Не начался

Норвегия. Элитсериен 2024. 22 тур Таблица Лиллестрем - : - Русенборг Не начался Мольде - : - Фредрикстад Не начался Одд - : - Тромсе Не начался Сарпсборг 08 - : - Кристиансунд Не начался Сандефьорд - : - Бранн Не начался Буде-Глимт - : - ХамКам Не начался Хаугесунд - : - Стремсгодсет Не начался Викинг - : - КФУМ-Камератене Не начался

Норвегия. Элитсериен 2024. 23 тур Таблица ХамКам - : - Лиллестрем Не начался Бранн - : - Буде-Глимт Не начался Фредрикстад - : - Викинг Не начался Стремсгодсет - : - Сарпсборг 08 Не начался Русенборг - : - Хаугесунд Не начался Тромсе - : - Сандефьорд Не начался КФУМ-Камератене - : - Мольде Не начался Кристиансунд - : - Одд Не начался

Норвегия. Элитсериен 2024. 24 тур Таблица Буде-Глимт - : - Кристиансунд Не начался Хаугесунд - : - Бранн Не начался Лиллестрем - : - Викинг Не начался Сарпсборг 08 - : - Фредрикстад Не начался Мольде - : - Тромсе Не начался Стремсгодсет - : - ХамКам Не начался Одд - : - КФУМ-Камератене Не начался Сандефьорд - : - Русенборг Не начался

Норвегия. Элитсериен 2024. 25 тур Таблица ХамКам - : - Сарпсборг 08 Не начался Фредрикстад - : - Лиллестрем Не начался КФУМ-Камератене - : - Хаугесунд Не начался Тромсе - : - Буде-Глимт Не начался Кристиансунд - : - Стремсгодсет Не начался Русенборг - : - Бранн Не начался Викинг - : - Одд Не начался Мольде - : - Сандефьорд Не начался

Норвегия. Элитсериен 2024. 26 тур Таблица ХамКам - : - Кристиансунд Не начался Лиллестрем - : - Одд Не начался Стремсгодсет - : - Фредрикстад Не начался Буде-Глимт - : - Русенборг Не начался Сандефьорд - : - КФУМ-Камератене Не начался Сарпсборг 08 - : - Викинг Не начался Бранн - : - Тромсе Не начался Хаугесунд - : - Мольде Не начался

Норвегия. Элитсериен 2024. 27 тур Таблица КФУМ-Камератене - : - Сарпсборг 08 Не начался Русенборг - : - Стремсгодсет Не начался Тромсе - : - ХамКам Не начался Лиллестрем - : - Хаугесунд Не начался Мольде - : - Буде-Глимт Не начался Одд - : - Бранн Не начался Фредрикстад - : - Кристиансунд Не начался Викинг - : - Сандефьорд Не начался

Норвегия. Элитсериен 2024. 28 тур Таблица Бранн - : - Лиллестрем Не начался ХамКам - : - Русенборг Не начался Сарпсборг 08 - : - Мольде Не начался Кристиансунд - : - Викинг Не начался Сандефьорд - : - Одд Не начался Стремсгодсет - : - КФУМ-Камератене Не начался Буде-Глимт - : - Фредрикстад Не начался Хаугесунд - : - Тромсе Не начался

Норвегия. Элитсериен 2024. 29 тур Таблица Фредрикстад - : - ХамКам Не начался Мольде - : - Бранн Не начался Одд - : - Буде-Глимт Не начался Русенборг - : - Сарпсборг 08 Не начался КФУМ-Камератене - : - Кристиансунд Не начался Лиллестрем - : - Сандефьорд Не начался Тромсе - : - Стремсгодсет Не начался Викинг - : - Хаугесунд Не начался