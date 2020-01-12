- 12 января 2020
- 16:32 Фото «Челси» подписал 16-летнего форварда «Тромсе» Фьябему. Это первый трансфер при Лэмпарде 2
- 21 января 2017
- 15:28 «Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе» 4
- 26 февраля 2016
- 20:48 Товарищеские матчи. «Крылья Советов» проиграли «Тромсе», «Мордовия» уступила «Шерифу» 1
- 14 февраля 2016
- 11:35 Стали известны соперники «Крыльев Советов» на сборе в Испании
- 10 февраля 2016
- 15:34 «Рубин» не планирует играть контрольную встречу с «Ньюкаслом»