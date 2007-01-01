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    «Челси» подписал 16-летнего форварда «Тромсе» Фьябему. Это первый трансфер при Лэмпарде

    16-летний нападающий норвежского «Тромсе» Брайан Фьябема перешел в «Челси». Это первый трансфер лондонцев, когда первую команду тренирует Фрэнк Лэмпард.

    Контракт с футболистом рассчитан на три с половиной года. Сначала Фьябема будет выступать за команду «Челси» для игроков не старше 18 лет.

    • В январе с «Челси» сняли трансферный бан.
    • Лондонцы в АПЛ идут четвертыми – в зоне Лиги чемпионов.
    • Ранее «Челси» пытался купить атакующего игрока «Лиона» Муссу Дембеле, но получил отказ.

    Источник: твиттер Chelsea Youth

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    Сегодня, 16:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1050

      Romio-xxx 44 минуты назад

      Трансфер-бомба!!!Самое нужное сейчас усиление!!!

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