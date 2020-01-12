Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Челси» подписал 16-летнего форварда «Тромсе» Фьябему. Это первый трансфер при Лэмпарде

«Челси» подписал 16-летнего форварда «Тромсе» Фьябему. Это первый трансфер при Лэмпарде

12 января 2020, 16:32
2

16-летний нападающий норвежского «Тромсе» Брайан Фьябема перешел в «Челси». Это первый трансфер лондонцев, когда первую команду тренирует Фрэнк Лэмпард.

Контракт с футболистом рассчитан на три с половиной года. Сначала Фьябема будет выступать под девятым номером за команду «Челси» для игроков не старше 18 лет.

  • В январе с «Челси» сняли трансферный бан.
  • Лондонцы в АПЛ идут четвертыми – в зоне Лиги чемпионов.
  • Ранее «Челси» пытался купить атакующего игрока «Лиона» Муссу Дембеле, но получил отказ.

Источник: твиттер Chelsea Youth
Англия. Премьер-лига Норвегия. Элитсериен Челси Тромсе Лэмпард Фрэнк
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Romio-xxx
1578839800
Трансфер-бомба!!!Самое нужное сейчас усиление!!!
Ответить
Proker
1578848317
Вроде не кого не хотели купить)))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+