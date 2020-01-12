«Челси» подписал 16-летнего форварда «Тромсе» Фьябему. Это первый трансфер при Лэмпарде

16-летний нападающий норвежского «Тромсе» Брайан Фьябема перешел в «Челси». Это первый трансфер лондонцев, когда первую команду тренирует Фрэнк Лэмпард.

Контракт с футболистом рассчитан на три с половиной года. Сначала Фьябема будет выступать под девятым номером за команду «Челси» для игроков не старше 18 лет.