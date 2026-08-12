Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Тромсе» и «ЧФР» пройдет 13 августа в Тромсе на стадионе «Альфхейм». Хозяева из Норвегии подходят к игре с колоссальным преимуществом после разгромной выездной победы в первом матче (5-0) и находятся в феноменальной атакующей форме – в среднем они забивают 3,20 гола за последние пять игр. Гости из Румынии, напротив, переживают тяжелый период и нуждаются в чуде, чтобы пройти дальше, однако их атака способна создавать моменты – в среднем 2,00 гола за последние пять встреч. Сможет ли норвежский клуб подтвердить свой статус фаворита на домашнем стадионе, или румынская команда сумеет реабилитироваться за разгром и хотя бы выиграть в Тромсе?

Кто победит в матче

В пользу «Тромсе» говорит их феноменальная атакующая мощь и комфортное преимущество после первого матча. Норвежский клуб забивает в среднем 3,20 гола за последние пять игр, а также забивает в трех последних матчах подряд. В первом матче «Тромсе» разгромил «ЧФР» на его поле со счетом 5-0, продемонстрировав свою доминирующую игру. В чемпионате Норвегии команда также показывает высокую результативность: разгром «Олесунна» (6-2) и победа над «Хам-Кам» (4-1) подтверждают их атакующий потенциал. Однако защита хозяев вызывает определенные вопросы – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,40 гола, что может позволить сопернику забить гол престижа. При таком комфортном преимуществе «Тромсе» может позволить себе играть более свободно, но их атакующий настрой вряд ли позволит им полностью сбавить обороты.

«ЧФР» подходит к ответной игре в сложном психологическом состоянии. Разгромное поражение 0-5 в первом матче практически лишило румынский клуб шансов на проход, однако они постараются сохранить лицо и показать достойную игру на выезде. Атака «ЧФР» способна создавать моменты – в среднем за последние пять игр они забивают 2,00 гола, а также забивают в пяти из семи последних матчей. Однако защита гостей действует крайне ненадежно – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,80 гола, что против такой атаки, как у «Тромсе», выглядит критическим недостатком. В чемпионате Румынии команда показывает нестабильные результаты: поражение от «Рапида Бухарест» (1-3) и победа над «Волунтари» (5-0) демонстрируют их непредсказуемость. Для того чтобы хотя бы попытаться спасти серию, «ЧФР» необходимо забивать минимум пять голов и не пропускать, что выглядит нереалистично.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о тотальном превосходстве «Тромсе». Норвежский клуб имеет колоссальное преимущество в классе, форме и психологии, а также играет дома. «ЧФР» будет пытаться забить гол престижа, чтобы смягчить горечь поражения, но их уязвимая оборона против мощной атаки соперника – это серьезный риск. Ожидается, что «Тромсе» уверенно выиграет и второй матч, продолжая свою победную серию.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) «Тромсе» одержал разгромную победу на выезде со счетом 5-0, что дает норвежскому клубу колоссальное психологическое преимущество. Текущая форма «Тромсе» впечатляет: команда забивает 3,20 гола за игру и показывает яркий атакующий футбол. «ЧФР» имеет атакующий потенциал (2,00 гола за игру), но их защита крайне уязвима (1,80 пропущенных). Учитывая разницу в пять мячей после первого матча и домашнюю поддержку, «Тромсе» должен уверенно довести дело до победы в этом матче, даже если немного сбавит обороты.

Личные встречи Побед - 2 (100%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 0 (0%) 7 Забитых мячей 1 3.5 В среднем за матч 0.5 5:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч Лига конференций, 3 раунд ЧФР Клуж 0 : 5 Тромсе Лига конференций, 3 раунд Тромсе 2 : 1 ЧФР Клуж Лига конференций, 3 раунд ЧФР Клуж 0 : 5 Тромсе

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Тромсе» с форой (-1,5). Хозяева находятся в отличной атакующей форме (3,20 гола за игру), уже разгромили «ЧФР» в первом матче (5-0) и имеют колоссальное преимущество в классе. Гости, несмотря на атакующий потенциал, уступают в обороне (1,80 пропущенных) и получили психологический удар после разгрома. На своем поле «Тромсе» должен подтвердить статус фаворита и одержать победу с разницей как минимум в два мяча. Ставка: победа «Тромсе» с форой (-1,5) с коэффициентом 2.18.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Тромсе» и «ЧФР» состоится 13 августа 2026 года в Тромсе на стадионе «Альфхейм» и начнется в 20-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.