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«Тромсе» — «ЧФР»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

12 августа 2026 10:08
Тромсе - ЧФР Клуж
13 авг. 2026, четверг 20:00 | Лига конференций, 3 раунд
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2.18
Победа «Тромсе» с форой (-1,5)
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Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Тромсе» и «ЧФР» пройдет 13 августа в Тромсе на стадионе «Альфхейм». Хозяева из Норвегии подходят к игре с колоссальным преимуществом после разгромной выездной победы в первом матче (5-0) и находятся в феноменальной атакующей форме – в среднем они забивают 3,20 гола за последние пять игр. Гости из Румынии, напротив, переживают тяжелый период и нуждаются в чуде, чтобы пройти дальше, однако их атака способна создавать моменты – в среднем 2,00 гола за последние пять встреч. Сможет ли норвежский клуб подтвердить свой статус фаворита на домашнем стадионе, или румынская команда сумеет реабилитироваться за разгром и хотя бы выиграть в Тромсе?

Кто победит в матче

В пользу «Тромсе» говорит их феноменальная атакующая мощь и комфортное преимущество после первого матча. Норвежский клуб забивает в среднем 3,20 гола за последние пять игр, а также забивает в трех последних матчах подряд. В первом матче «Тромсе» разгромил «ЧФР» на его поле со счетом 5-0, продемонстрировав свою доминирующую игру. В чемпионате Норвегии команда также показывает высокую результативность: разгром «Олесунна» (6-2) и победа над «Хам-Кам» (4-1) подтверждают их атакующий потенциал. Однако защита хозяев вызывает определенные вопросы – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,40 гола, что может позволить сопернику забить гол престижа. При таком комфортном преимуществе «Тромсе» может позволить себе играть более свободно, но их атакующий настрой вряд ли позволит им полностью сбавить обороты.

«ЧФР» подходит к ответной игре в сложном психологическом состоянии. Разгромное поражение 0-5 в первом матче практически лишило румынский клуб шансов на проход, однако они постараются сохранить лицо и показать достойную игру на выезде. Атака «ЧФР» способна создавать моменты – в среднем за последние пять игр они забивают 2,00 гола, а также забивают в пяти из семи последних матчей. Однако защита гостей действует крайне ненадежно – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,80 гола, что против такой атаки, как у «Тромсе», выглядит критическим недостатком. В чемпионате Румынии команда показывает нестабильные результаты: поражение от «Рапида Бухарест» (1-3) и победа над «Волунтари» (5-0) демонстрируют их непредсказуемость. Для того чтобы хотя бы попытаться спасти серию, «ЧФР» необходимо забивать минимум пять голов и не пропускать, что выглядит нереалистично.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о тотальном превосходстве «Тромсе». Норвежский клуб имеет колоссальное преимущество в классе, форме и психологии, а также играет дома. «ЧФР» будет пытаться забить гол престижа, чтобы смягчить горечь поражения, но их уязвимая оборона против мощной атаки соперника – это серьезный риск. Ожидается, что «Тромсе» уверенно выиграет и второй матч, продолжая свою победную серию.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) «Тромсе» одержал разгромную победу на выезде со счетом 5-0, что дает норвежскому клубу колоссальное психологическое преимущество. Текущая форма «Тромсе» впечатляет: команда забивает 3,20 гола за игру и показывает яркий атакующий футбол. «ЧФР» имеет атакующий потенциал (2,00 гола за игру), но их защита крайне уязвима (1,80 пропущенных). Учитывая разницу в пять мячей после первого матча и домашнюю поддержку, «Тромсе» должен уверенно довести дело до победы в этом матче, даже если немного сбавит обороты.

Личные встречи
Побед - 2 (100%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 0 (0%)
7
Забитых мячей
1
3.5
В среднем за матч
0.5
5:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига конференций, 3 раунд
ЧФР Клуж
0 : 5
06.08.2026
Тромсе
Лига конференций, 3 раунд
Тромсе
2 : 1
13.08.2026
ЧФР Клуж
Лига конференций, 3 раунд
ЧФР Клуж
0 : 5
06.08.2026
Тромсе

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
3
Mathias Tonnessen
ЦЗ
30
Isak Vadebu
ЦЗ
17
Исак Дальквист
ЦП
37
Сандер Сандер
ЦП
8
J. Grundt
ЦП
5
Давид Эдвардссон
ЦП
10
T. Nyhammer
ЦП
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
9
Ieltsin Camoes
ЦФ
21
Leon Hien
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
ЧФР Клуж
31
Octavian Vâlceanu
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
42
Ренато Панталон
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
8
Алин Фика
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
77
Андрес Сфаит
АП
11
Андрей Кордя
ПВ
17
Lorenzo Biliboc
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Тромсе
32
Abderrahmane Sarr
ВР
12
Ole Lauvli
ВР
11
Рубен Йенссен
ЦП
29
Alexander Warneryd
ЦП
22
Гейне Асен Ларсен
ЦП
19
Aleksander Lilletun Elvebu
ЦП
27
Mads Mikkelsen
ЦП
9
D. Braut
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
ЧФР Клуж
99
Андре Морейра
ВР
1
Рарес Гал
ВР
14
Simão Rocha
ЦЗ
2
Marian Huja
ЦЗ
86
Viktor Kun
ЦП
5
Francisco Barrios
ЦП
28
Бруну Кошта
ЦП
22
Mateo Miclăuș
ЦП
26
Razvan Gligor
ЦП
7
Меритон Кореница
АП
98
Nicolae Sula
ЦФ
6
Ovidiu Perianu
ЦФ
2-5-1-2
1
Хаугаард
3
30
37
Сандер
8
5
Эдвардссон
10
17
Дальквист
7
Ларсен
21
9
4-2-3-1
31
47
Браун
42
Панталон
45
Камора
3
Абид
8
Фика
88
Джокович
11
Кордя
77
Сфаит
10
Паун-Александру
17
17
Дальквист
29
29
17
Дальквист
7
Ларсен
22
Асен Ларсен
22
Асен Ларсен
7
Ларсен
10
19
19
10
5
Эдвардссон
27
27
5
Эдвардссон
9
9
47
Браун
86
86
47
Браун
8
Фика
5
5
8
Фика
10
Паун-Александру
28
Кошта
28
Кошта
10
Паун-Александру
17
22
22
17
11
Кордя
7
Кореница
7
Кореница
11
Кордя
Остались в запасе
Тромсе
ЧФР Клуж
32
Abderrahmane Sarr
ВР
12
Ole Lauvli
ВР
11
Рубен Йенссен
ЦП
25
Casper Öyvann
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
99
Андре Морейра
ВР
1
Рарес Гал
ВР
14
Simão Rocha
ЦЗ
2
Marian Huja
ЦЗ
26
Razvan Gligor
ЦП
98
Nicolae Sula
ЦФ
6
Ovidiu Perianu
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
32
Abderrahmane Sarr
ВР
12
Ole Lauvli
ВР
11
Рубен Йенссен
ЦП
25
Casper Öyvann
ЦФ
Остались в запасе
99
Андре Морейра
ВР
1
Рарес Гал
ВР
14
Simão Rocha
ЦЗ
2
Marian Huja
ЦЗ
26
Razvan Gligor
ЦП
98
Nicolae Sula
ЦФ
6
Ovidiu Perianu
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Главный тренер
Андреа Мандорлини

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Тромсе» с форой (-1,5). Хозяева находятся в отличной атакующей форме (3,20 гола за игру), уже разгромили «ЧФР» в первом матче (5-0) и имеют колоссальное преимущество в классе. Гости, несмотря на атакующий потенциал, уступают в обороне (1,80 пропущенных) и получили психологический удар после разгрома. На своем поле «Тромсе» должен подтвердить статус фаворита и одержать победу с разницей как минимум в два мяча. Ставка: победа «Тромсе» с форой (-1,5) с коэффициентом 2.18.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Тромсе» и «ЧФР» состоится 13 августа 2026 года в Тромсе на стадионе «Альфхейм» и начнется в 20-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Тромсе» – «ЧФР»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

2.18
Победа «Тромсе» с форой (-1,5)
Сделать ставку
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Автор: Миронов Николай
Лига конференций ЧФР Клуж Тромсе
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