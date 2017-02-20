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    Андреа Мандорлини

    Тренер
    Имя Андреа
    Фамилия Мандорлини
    Гражданство Италия
    Дата рождения 17 июля 1960
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Дженоа 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    26.02.2017 Дженоа 1 : 1 Болонья
    18.03.2017 Милан 1 : 0 Дженоа
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