Статистика по турнирам

Лига конференций 2026/2027 Румыния. Лига I 2026/2027 Румыния. Лига I 2025/2026 Лига конференций 2024/2025 Румыния. Лига I 2024/2025 Румыния. Лига I 2023/2024 Италия. Серия А 2016/2017 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Италия. Кубок 2012/2013 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Кубок 2009/2010 Италия. Кубок 2008/2009