Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Андреа Мандорлини - статистика

    Тренер
    Имя Андреа
    Фамилия Мандорлини
    Гражданство Италия
    Дата рождения 17 июля 1960
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Дженоа 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    26.02.2017 Дженоа 1 : 1 Болонья
    18.03.2017 Милан 1 : 0 Дженоа
    • Читайте нас: 