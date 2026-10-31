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Румыния. Лига I
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ЧФР Клуж
Андреа Мандорлини
Статистика
Андреа Мандорлини - статистика
ЧФР Клуж
Италия
17 июля 1960 (66)
Тренер
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Матчи за последние 30 дней
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 11 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
12.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 4 тур
ЧФР Клуж
1 : 3
08.10.2026
Университатя Клуж
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Команда
И
В
П
Н
ЧФР Клуж
4
1
2
1
Лига конференций, 3 раунд
Тромсе
2 : 1
13.08.2026
ЧФР Клуж
Лига конференций, 3 раунд
ЧФР Клуж
0 : 5
06.08.2026
Тромсе
Лига конференций, 2 раунд
ЧФР Клуж
3 : 0
30.07.2026
Алашкерт
Лига конференций, 2 раунд
Алашкерт
1 : 1
23.07.2026
ЧФР Клуж
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